Le choc pour Rudi Garcia : Jérémy Doku forfait contre l'Iran !

Jérémy Doku ne sera pas de la partie face à l'Iran demain. L'ailier de Manchester City souffre toujours de problèmes respiratoires.

C'est notre arme numéro un sur le front de l'attaque : déjà affaibli lors du match précédent contre l'Egypte, Jérémy Doku avait été bien muselé. Il avait même délaissé son flanc gauche pour bénéficier d'un peu plus de liberté dans l'axe.

Depuis la préparation de cette Coupe du Monde, son état inquiète : le Cityzen souffre d'une infection respiratoire. Les nouvelles le concernant se voulaient toutefois rassurantes, avec cette titularisation d'entrée de jeu en guise de jeu comme nouvelle réponse dans le bon sens.

Mais entendant ses quintes de toux répétées aux entraînements, il y avait bien de quoi s'inquiéter. Ce qui devait arriver vient finalement de tomber : comme l'écrit la RTBF, Jérémy Doku sera bel et bien forfait pour le match de demain soir contre l'Iran.

Un forfait bien embêtant pour Rudi Garcia

Malgré les traitements prodigués par le staff, l'Anversois est inapte à tenir sa place contre la Team Melli. Il a pourtant bien fait le voyage jusqu'à Los Angeles mais ne sera pas dans la sélection de Rudi Garcia.

Un fameux coup dur pour nos Diables, qui semblent plus que jamais dépendants de leur ailier star pour créer des brèches dans les défenses adverses. Avec sa faculté à prendre le dessus sur son adversaire direct grâce à son accélération fulugurante, Doku mobilise très souvent plusieurs défenseurs, de quoi laisser plus d'espace à certains de ses coéquipiers.



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Rudi Garcia l'a d'ailleurs fait débuter l'ensemble des matchs de qualification. Les dernièrers recnontres des Diables sans Doku ? Trois défaites sur les trois derniers matchs (contre l'Ukraine, Israël et l'Italie). Le staff belge pensait devoir se trouver un plan B en cas de retour de Jérémy Doku en Belgique pour être aux côtés de son épouse et assister à la naissance de leur premier enfant, lui valant potentiellement un forfait en quart de finale. Il faudra déjà se réinventer bien avant.