Les Oranje passent au vert, festival néerlandais contre la Suède

Scott Crabbé, journaliste football
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Les Oranje passent au vert, festival néerlandais contre la Suède
Photo: © photonews

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Les Pays-Bas ont frappé fort en faisant voler en éclats la Suède (5-1). Une première prestation référence bienvenue pour nos voisins.

Sous pression après le partage concédé face au Japon, les Pays-Bas affrontaient des Suédois mis en confiance par cette claque 5-1 infligée à la Tunisie et qui a d'ailleurs côuté sa tête au sélectionneur Sabri Lamouchi. Les Oranje se présentaient donc avec la ferme intention de remettre les pendules à l'heure dans ce groupe F.

Message reçu cinq sur cinq par les troupes de Ronald Koeman : après moins de vingt minutes, le job était déjà fait. Brian Brobbey a en effet rapidement lancé les siens vers la victoire en inscrivant un doublé. D'abord en reprenant un centre puissant de Cody Gakpo, puis en faisant de même sur une autre offrande venue de l'autre flanc, celui de Denzell Dumfries (17e, 2-0).

La pause fraîcheur a permis aux Suédois de retrouver quelque peu leurs esprits et de porter timidement le danger dans le rectangle adverse. La connexion Isak - Gyökeres a commencé à se mettre en marche, jusqu'au premier tir cadré de la Suède, forçant Verbruggen à la parade en fin de première mi-temps.

Les Pays-Bas reprennent fort

Bousculés en fin de premier acte, ce sont cette fois les Oranje qui ont profité de la pause pour retrouver leur allant. La deuxième mi-temps n'avait repris que depuis trois minutes que Gakpo faisait déjà 3-0, à nouveau servis sur un plateau par Dumfries.

Les Pays-Bas n'étaient pas rassasiés : parfaitement monté à la mi-temps, Summerville est à la baguette du 4-0 tombé cinq minutes plus tard des pieds de Gakpo. La Suède a toutefois réussi à sauver l'honneur peu avant l'heure de jeu, sur une magnifique passe en profondeur d'Isak exploitée par Anthony Elanga (59e, 4-1).

Dans la chaleur de Houston, nos voisins ont pu se permettre de gérer la dernière demi-heure pour entériner une victoire sans histoire et envisager la suite de la compétition un peu plus sereinement. Summerville a même donné au score ses allures définitives dans les dernières minutes d'une dernière percée axiale (88e, 5-1).

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