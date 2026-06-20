Pas de Doku, pas de panique ? Rudi Garcia a des options

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Pas de Doku, pas de panique ? Rudi Garcia a des options
Photo: © photonews

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C'est le premier gros coup dur de cette Coupe du Monde 2026 pour Rudi Garcia : Jeremy Doku est forfait pour le match face à l'Iran. Mais le sélectionneur a des options pour le remplacer.

Cela devait être "sa" Coupe du Monde, et ça s'apparente jusqu'à présent à un cauchemar pour Jeremy Doku. Après des débats un peu stériles sur la grossesse de sa femme et un match très compliqué contre l'Égypte, voilà que le facteur X des Diables Rouges est forfait pour le deuxième match de poules. 

Rien à voir avec la venue de l'enfant en Belgique : Doku souffre de problèmes respiratoires, qui l'ont déjà affecté face à l'Égypte. Nous pouvons en témoigner : Jeremy toussait de manière inquiétante à l'entraînement ces derniers jours à Renton. Ce forfait est une surprise, oui, mais pas non plus un véritable choc. 

Rudi Garcia a des options pour le remplacer 

C'est cependant une grosse déception, car Jeremy Doku ne pourra pas "vraiment" lancer sa Coupe du Monde avant le troisième match de poules face à la Nouvelle-Zélande. Mais pour Rudi Garcia, ce n'est pas un si gros casse-tête, car le secteur offensif ne manque pas de solutions. 

La première qui nous vient en tête n'est peut-être pas la plus évidente. Elle a pourtant été essayée... en match amical contre les Seattle Sounders. C'est de mettre Matias Fernandez-Pardo sur l'aile gauche, le poste où il a été formé. Le Lillois a marqué son premier but (qui ne comptera pas) avec les Diables lors de ce petit match d'entraînement. 

Fernandez Pardo Matias
© photonews

Ensuite, Garcia peut aussi décider de décaler Leandro Trossard à gauche, où il a d'ailleurs fini le match contre l'Égypte. Cela permettrait d'ailleurs d'aligner Maxim De Cuyper derrière lui, au vu du travail défensif supérieur de Trossard. Côté droit, il y a alors deux possibilités : aligner Dodi Lukebakio, mais se passer de son explosivité en sortie de banc. Ou aligner Alexis Saelemaekers, qui a été très bon en amical contre les Seattle Sounders et attend son heure. 

Lire aussi… Pas si ouvert que cela pour les Diables ? La présentation des rescapés de la génération dorée de l'Iran

Bref : si ce forfait de Jeremy Doku est un petit coup dur pour les Diables Rouges, il n'est pas la catastrophe qu'on aurait pu craindre. Du moins si Jerre se remet rapidement, et peut enfin montrer ses qualités à partir de la suite du tournoi... 

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