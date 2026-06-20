Pas si ouvert que cela pour les Diables ? La présentation des rescapés de la génération dorée de l'Iran

Scott Crabbé, journaliste football
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Pas si ouvert que cela pour les Diables ? La présentation des rescapés de la génération dorée de l'Iran

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Demain, les Diables Rouges doivent se reprendre et véritablement lancer leur Coupe du Monde face à l'Iran. Qu'attendre de nos adversaires ? Présentation de la Team Melli, qui fait plus que jamais parler d'elle en dehors du terrain...et s'en serait bien gardée.

C'est un euphémisme, la sélection iranienne est l'une des plus médiatisées de cette Coupe du Monde. Il faut dire qu'avec l'incertitude entourant sa participation et les conditions précaires de leurs courtes incursions autorisées sur le sol américain pour disputer leurs matchs, le chaos est sans précédent. Mais sur le terrain, ça donne quoi ? Le partage 2-2 contre la Nouvelle-Zélande, décroché dans la nuit suivant l'entrée en lice de nos Diables, a fourni quelques éléments de réponse. Mais si vous n'avez pas veillé jusque-là, voici une présentation plus complète de notre adversaire de demain soir. 

Face aux Néo-Zélandais, l'Iran avait joué de manière très ouverte...et même assez naïvement. L'équipe s'était montrée particulièrement vulnérable défensivement mais avait eu le répondant pour revenir deux fois au score. Pour le spectateur neutre, le match avait été très attrayant, il pourrait toutefois en être autrement face aux Diables.

L'Iran s'adaptera à l'adversaire

Parce qu'il convient de serrer quelques boulons après les espaces béants entrevus il y a cinq jours, parce que l'adversité risque d'être toute autre (même sans Jérémy Doku), et parce qu'un schéma plus défensif semble être dans les plans du sélectionneur depuis le début.

Ancien milieu de terrain de la séction, Amir Ghalenoei veut tempérer son caractère fort par une certaine flexibiité tactique. Quelques jours avant le 4-4-2 aligné contre le Costa Rica en préparation, Ghalenoei avait alogné lors du premier match amical contre le Nigeria un 3-6-1 décrit comme 'le plan B défensif', probablement conçu pour la rencontre de demain soir.

Malgré cette approche prudente en vue et le statut de favori des Diables, l'Iran ne sera pas à sous-estimer. L'actuel 21e au classement FIFA a livré une campagne de qualification convaincante (14 victoires en 18 matchs, une différence de buts de 49-8) et dispose d'une expérience internationale certaine : comme les Diables, l'équipe en est à sa quatrième Coupe du Monde de rang.

Lire aussi… Gagner pour éviter un scénario hollywoodien : les Diables Rouges ne peuvent pas sous-estimer l'Iran

Sa génération dorée à elle dispose donc elle aussi d'une épine dorsale toujours perceptible. Dans les buts, Alireza Beiranvand (ancien portier d'Ostende) est une valeur sûre, tout comme le capitaine Shojae Khalilzadeh en défense, Saeid Ezatolahi dans l'entrejeu et Mehdi Taremi en attaque.

L'ancien attaquant de Porto et de l'Inter Milan a beau être orphelin de Sardar Azmoun (figure controversée en Iran depuis la publication de photos le montrant en compagnie du dirigeant des Émirats arabes unis, qui soutient  les États-Unis et Israël pendant la guerre), il n'en demeurera pas moins une menace pour nos Diables par sa capacité à prendre le dos d'une défense.

Plusieurs noms connus de Pro League

Autour d'eux, des profils assez techniques se sont ajoutés, à commencer par Milad Mohammadi et Ramin Rezaeian, deux autres anciens de Pro League, respectivement passés par La Gantoise et Ostende. Alireza Jahanbakhsh (passé par Dender cette saison et Dennis Ayensa (Standard) ont par contre commencé le tournoi sur le banc.

Il y a donc de la qualité dans cette équipe : "Nous avons rencontré de nombreuses difficultés récemment, mais les joueurs ont tout donné et ont fait des sacrifices. Ils ont travaillé sans relâche pendant les qualifications et ont consenti de nombreux sacrifices, il est donc de mon devoir de les remercier. Ils peuvent accomplir quelque chose d'exceptionnel lors de cette Coupe du Monde. Ils en sont capables, ils ont le potentiel technique pour faire de cette Coupe du Monde un moment inoubliable", nous met en garde le sélectionneur.

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