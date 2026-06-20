Thibaut Courtois va-t-il un jour revenir en Belgique ? Il répond !

Thibaut Courtois est devenu investisseur au KRC Genk, son club formateur et le club de son coeur en Belgique. Mais il ne faut pas s'attendre à le voir à nouveau en Jupiler Pro League.

Alors que Romelu Lukaku clame encore régulièrement qu'il reviendra au RSC Anderlecht dès qu'il le pourra et, si possible, dans un état de forme qui lui permette d'aider les Mauves, Axel Witsel a récemment confirmé en conférence de presse depuis Seattle qu'un retour au Standard n'était plus d'actualité. Une grosse déception pour les supporters des Rouches.

Mais qu'en est-il d'un autre vétéran de la génération dorée, à savoir Thibaut Courtois ? La question peut paraître farfelue, car le portier des Diables Rouges est toujours l'un des, si pas le meilleur gardien du monde. Mais son attachement au Racing Genk est réel : récemment, Courtois est devenu investisseur au sein de son club formateur.

Courtois ne reviendra pas à Genk

Il ne faut cependant pas s'attendre à le revoir à la Cegeka Arena en tant que joueur. "Je crois que mon temps à Genk est passé. J'ai vécu de belles choses à l'époque, je ne vois pas ce que je ferais de plus", estime-t-il assez clairement.

"Qui plus est, je crois que le Racing Genk tient quelque chose de solide avec ses jeunes gardiens". On présente en effet déjà le tout jeune Lucca Brughmans... comme le nouveau Courtois (probablement le 4e du nom).

Alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat, Thibaut Courtois a déjà été clair : "Si je peux arrêter ma carrière au Real Madrid, c'est mon rêve et mon objectif", répète-t-il cette semaine. "On verra ce qui se passe dans les prochaines années".



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Finir ma carrière en belgique ? Non, ma chapitre s'est faite à l'éppoque,j'ai fait une belle année à l'époque et j crois que gnek a un truc à fzire avec ses jeunes gardiens; Si je pex arrêter ma carrière au real madrid c'est mon rêve et l'objectif. On verra ce qui se passe dans les prochaines années.