Un club de Premier League sort le grand jeu pour l’ex-sensation de Westerlo, actuellement à la Coupe

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Un club de Premier League sort le grand jeu pour l’ex-sensation de Westerlo, actuellement à la Coupe

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Le nom de Luka Vušković vous évoque sans doute encore quelque chose. Ce défenseur central, aujourd'hui âgé de 19 ans, évoluait encore du côté de Westerlo voici deux saisons. Désormais, un club de Premier League rêve de mettre le grappin sur celui qui s'illustre à la Coupe du monde, avec la Croatie.

Luka Vušković n’est encore qu’un adolescent, mais il a déjà montré de très belles choses depuis le début de sa jeune carrière. Il a percé très tôt au Hajduk Split, l’un des grands clubs de son pays natal, la Croatie, et a ensuite été prêté à Westerlo. De juillet 2024 à fin juin 2025, Vušković a pu engranger de l’expérience en Jupiler Pro League.

Un retourné contre le Club de Bruges

En Campine, on ne l'a évidemment pas oublié. Le solide défenseur a impressionné par ses qualités de leader et sa présence physique. Il est devenu un titulaire incontournable de l'arrière-garde, tout en se montrant aussi décisif offensivement avec 7 buts. Tout le monde se rappelle notamment de son magnifique retourné contre le Club de Bruges au stade Jan Breydel. Il n’avait alors que 17 ans.

Vušković est ainsi devenu très courtisé sur le marché des transferts, notamment en raison de son très jeune âge. C’est finalement Tottenham Hotspur qui a trouvé un accord avec Hajduk Split pour 11 millions d’euros. Les "Spurs" l’ont ensuite prêté à Hambourg, tout juste revenu en Bundesliga, où il a également impressionné. En 30 matchs, il a ainsi secoué les filets adverses à 6 reprises.

🚨⏳ Brighton are not giving up and are determined to complete a deal for Luka #Vuskovic very soon.

Vuskovic remains Brighton’s dream target.

Full agreement is already in place between LV and Brighton as revealed. Vuskovic currently only speaks with Brighton and wants the… pic.twitter.com/4L3qOI7q7P

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 19, 2026

Après une saison catastrophique, on imagine que Tottenham souhaiterait pouvoir utiliser Vušković, mais un autre club de Premier League le courtise désormais. Ainsi, Brighton & Hove Albion aurait, selon Florian Plettenberg (Sky Sports Allemagne), fait du Croate sa cible prioritaire. L’intérêt du club de Maxim De Cuyper, n’est pas nouveau, mais les choses semblent s'accélérer.

Un accord trouvé entre le joueur et son potentiel nouveau club ?

Selon le journaliste allemand, Luka Vušković et Brighton auraient trouvé un accord. Le joueur ne discuterait d’ailleurs qu’avec les "Seagulls" qu'il souhaiterait rejoindre. Brighton a transmis une nouvelle offre et espère convaincre Tottenham de lui céder son joyau croate. 

Le montant exact de cette proposition n’est pas connu. On sait juste que selon Transfermarkt, la valeur de Luka Vušković serait actuellement évaluée à environ 60 millions d’euros. S’il réalise une bonne Coupe du monde avec la sélection au Damier, il n’est pas impossible que cette valeur augmente encore. Et que du coup, d'autres clubs intéressés par lui dans le passé reviennent à la charge, comme le FC Barcelone.

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