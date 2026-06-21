Georges Leekens en est persuadé : l'Iran ne fera pas le poids face aux Diables Rouges

Les Diables Rouges n'ont pas le droit à l'erreur contre l'Iran. Pour Georges Leekens, la Belgique s'imposera largement.

Les Diables Rouges devront affronter l'Iran sans Jérémy Doku. C'est LE sujet du jour, sur lequel plusieurs consultants se sont exprimés. Malgré ce forfait de taille, les hommes de Rudi Garcia disposent de nombreuses armes offensives pour faire vaciller la défense iranienne.

Mais cette absence pourrait avoir des répercussions sur la fluidité du jeu belge. Un avis qui n'est pas partagé par tout le monde. Georges Leekens, par exemple, affiche une confiance sans faille et s'attend à une victoire très nette des Diables Rouges.

Georges Leekens évoque la culture du football en Iran

Leekens sait que l'Iran est un pays fou de football. L'ancien sélectionneur connaît bien le football iranien pour avoir dirigé le Tractor FC par le passé. "Il y avait toujours 70.000 supporters au stade. En termes d'ambiance, c'était Naples, mais multiplié par deux", explique Leekens dans De Zondag ce week-end.

"Le niveau ? C'est l'équivalent de nos Play-Offs 2 ou Play-Offs 3. Le fait que beaucoup de joueurs iraniens n'aient pas réussi chez nous veut dire quelque chose. Ils jouent avec beaucoup d'engagement, ils sont solides physiquement, et techniquement, mais la vitesse d'exécution est plus basse qu'en Belgique."

Les Diables Rouges vont gagner facilement contre l'Iran selon Leekens

Verra-t-on cet écart de niveau dans le match entre la Belgique et l'Iran ? C'est à voir. Mais pour Georges Leekens, oui. "L'Iran sera un cran en dessous de l'Égypte. Ils vont commettre des erreurs, mais il faudra les y pousser."



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"Cette équipe ne doit pas nous faire mal, si nous ne faisons pas nous-mêmes d'erreurs. J'attends une bonne réaction après ce premier match. Je pense que ce sera nettement plus facile que contre l'Égypte. J'attends une victoire 4-0 ou 5-0", lance-t-il, très optimiste.