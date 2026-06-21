La Serie A le veut, mais ce jeune Belge préfère rester en Pro League

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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La Serie A le veut, mais ce jeune Belge préfère rester en Pro League
Photo: © photonews
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Matties Volckaert ne compte pas quitter La Gantoise. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs, le jeune défenseur veut poursuivre son ascension à la maison.

"Le livre de contes de Matties Volckaert s'est enrichi d'un nouveau chapitre : le Gantois de 23 ans poursuit l'aventure avec les Buffalos et a prolongé son contrat jusqu'en 2029", écrivait le KAA Gent dans un communiqué publié sur son site officiel il y a quelques mois.

Le rêve de gamin de Matties Volckaert l'a mené au noyau A du KAA Gent

"Le rêve de Matties a commencé en novembre 2025. Propulsé dans le noyau A en raison de plusieurs blessures, le défenseur a été titularisé contre Genk. Une première qui marquera le début d'une place durable dans l'équipe."

Gents Blauwwit 😮‍💨#COBW pic.twitter.com/cOXIVLIVdw

— KAA Gent (@KAAGent) April 9, 2026

La Gantoise et Volckaert, un mariage sur le long terme

En quelques mois, Volckaert s'est fait une vraie place dans le onze gantois, comme Samoise ou De Vlieger avant lui. La saison prochaine, il devra faire face à une concurrence plus importante avec l'arrivée de Burgess et le retour de Paskotsi.

Malgré ça, le défenseur ne voudrait pas partir. D'après Voetbalkrant, plusieurs clubs de Serie A suivent son évolution depuis un certain temps. Un intérêt qui ne date pas d'hier.

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