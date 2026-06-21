"On pourrait trembler en fin de match" : Hein Vanhaezebrouck prévient Rudi Garcia pour Nicolas Raskin

Scott Crabbé, journaliste football
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"On pourrait trembler en fin de match" : Hein Vanhaezebrouck prévient Rudi Garcia pour Nicolas Raskin
Photo: © photonews

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Rudi Garcia et son staff peaufinent les derniers réglages avant le match des Diables Rouges contre l'Iran. Quel entrejeu notre sélectionneur alignera-t-il ?

Le forfait de Jérémy Doku tombé hier soir, à 24 heures de la rencontres, fait l'effet d'une véritable bombe, tant l'ailier de Manchester City représente la principale source de danger de l'équipe. Les débats quant à son suppléant vont bon train mais ne doivent pas faire oublier que Rudi Garcia sera sans doute amené à faire d'autres changements dans son onze.

Si l'axe défensif formé de Nathan Ngoy et Brandon Mechele (principal motif d'interrogation avant notre entrée en lice) a donné satisfaction contre l'Egypte, l'entrejeu a montré des signes inquiétants. Youri Tielemans n'était pas à son meilleur niveau et Amadou Onana a multiplié les pertes de balle, il a d'ailleurs été le premier joueur à sortir. Monté à sa place, Nicolas Raskin a montré bien plus, il a d'ailleurs failli offrir l'assist de la victoire à Romelu Lukaku.

Plusieurs paramètres à prendre en compte

Doit-on dès lors s'attendre à un duo Raskin - Tielemans derrière Kevin De Bruyne ? Hein Vanhaezebrouck n'en est pas persuadé. Dans les colonnes du Nieuwsblad, l'ancienne entraîneur avance une autre composition : "Je m'attendrais plus à voir Hans Vanaken. Attention, contre l'Egypte, Garcia a préféré Raskin et il avait tout à fait raison". 

HVH pointe le fait que les Diables pourraient manquer de taille sur phase arrêtée : "En termes de jeu de tête, il ne reste que les deux défenseurs centraux – et Ngoy n'est pas le plus grand – Meunier, et Lukaku ou De Ketelaere. Si vous sortez Onana et ne faites pas entrer Vanaken, vous risquez de manquer de taille. Surtout en fin de match contre l'Iran, qui multiplie les longues touches, les centres et les coups de pied arrêtés. On pourrait trembler si on ne pense pas à ce paramètre".

Lire aussi… Pas si ouvert que cela pour les Diables ? La présentation des rescapés de la génération dorée de l'Iran
Malgré sa petite taille (1,78m), Nicolas Raskin dispose d'une très bonne détente, qui lui permet de surprendre sur phase arrêtée. Assez sous-estimé dans ce domaine, le Liégeois payera-t-il son manque de centimètres ?

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