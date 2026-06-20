Voici pourquoi finir premier est crucial pour les Diables : "En Russie, ça avait été difficile"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Voici pourquoi finir premier est crucial pour les Diables : "En Russie, ça avait été difficile"
Photo: © photonews

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On le sait, finir premiers du groupe est important pour les Diables Rouges. Ce n'est pas qu'une question de statut : terminer en tête éviterait de longs déplacements.

Au moment du tirage; on se disait que finir premiers du groupe G ne devait pas seulement être l'objectif des Diables Rouges : c'était en quelque sorte l'obligation afin de faire respecter son rang. La Belgique était en effet la grande favorite du groupe. Un statut un peu ébranlé par une Egypte accrocheuse, qui méritait peut-être mieux qu'un point face aux Diables.

Qu'à cela ne tienne : la première place reste à portée. Il faudra pour ça battre l'Iran et la Nouvelle-Zélande, et si possible en inscrivant beaucoup de buts pour devancer l'Egypte. Car finir en tête est plus qu'une question de statut : si les Diables Rouges remportent leur groupe, ils resteront à Seattle en 16e et en 8e de finale, ce qui change tout, reconnaît Thibaut Courtois.

Marquer des buts dimanche 

"Si nous sommes en 16e et en 8e ici, nous pouvons reprendre nos quartiers au retour de Vancouver. C'est plus pratique que de voyager. Car si nous sommes deuxièmes, nous allons à Dallas, à Kansas City... tu dois tout le temps défaire tes valises", souligne Courtois. "C'est aussi mieux pour nos familles".

On se rappelle qu'en 2018, les Diables Rouges avaient voyagé un peu partout en Russie. "Ce n'était pas évident, il y avait beaucoup de trajets : Kazan-Moscou, puis Moscou-Saint-Pétersbourg... Ce serait bien d'éviter ça et de rester ici".

Lire aussi… Thibaut Courtois va-t-il un jour revenir en Belgique ? Il répond !
L'objectif est donc clair : "Nous devons idéalement gagner dimanche, et avec le plus de goals possible", conclut Thibaut Courtois.

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