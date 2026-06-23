Un adversaire des Diables rouges s'engage avec le Barça

Le FC Barcelone a officialisé l’arrivée définitive d’Hamza Abdelkarim, ce jeune attaquant égyptien qui avait joué 14 minutes contre les "Diables rouges". Il a signé jusqu'en 2029 avec le champion d'Espagne.

Sans surprise, le FC Barcelone a annoncé, ce mardi, le transfert définitif du jeune attaquant international égyptien Hamza Abdelkarim. Le club "blaugrana" a levé l'option d'achat prévu dans son contrat de location avec Al Ahly, son club formateur basé au Caire.

Dans un premier temps, il devrait surtout évoluer pour l'équipe réserve, le Barça Atlètic, même s'il recevra sa chance à l'occasion de la pré-saison de l'équipe première.

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🤝 El davanter egipci s’incorpora definitivament al Barça i signa per tres temporades



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Celui qui a joué 14 minutes contre la Belgique sous le maillot des "Pharaons" était arrivé en Catalogne lors du dernier mercato d'hiver et avait évolué pour le compte de l'équipe réserve et d'autres catégories de jeunes.

Quatre sélections avec l'Egypte

Ses 6 buts en 11 apparitions avec les U19 du Barça et son statut en sélection ont convaincu les dirigeants du Barça de le recruter définitivement et de lui offrir un contrat jusqu'au 30 juin 2029. Le prix d'achat, estimé à 1,5 million d'euros, est bien moindre que celui pour Anthony Gordon (70 millions), première recrue estivale majeure du champion d'Espagne.





Contre la Nouvelle-Zélande, Hamza Abdelkarim a encore eu droit à 14 minutes de jeu. C'est sa quatrième apparition en équipe nationale après des montée au jeu contre la Russie, le Brésil et la Belgique. Quoiqu'il arrive aux "Pharaons" au cours de ce tournoi, celui qu'on surnomme le "Haaland égyptien" devrait recevoir une chance de la part d'Hansi Flick lors de la pré-saison du FC Barcelone.

Le club catalan vient de perdre Robert Lewandowski en pointe et, en attendant le probable recrutement d’un joueur plus expérimenté, Hamza Abdelkadir aura l’occasion de montrer au Barça qu’il pourra compter sur lui à long terme.