David Hubert met fin au débat : "Il jouera contre Bodø/Glimt"

Entre ses deux matchs de Ligue des Champions contre Bodø/Glimt, l'Union Saint-Gilloise se déplacera à Westerlo demain soir. David Hubert s'est présenté en conférence de presse, avec plusieurs enjeux à aborder concernant son noyau.

Peu avant ce qui sera potentiellement le déplacement le plus lointain de sa saison, l'Union Saint-Gilloise retrouve la joie des away days à la belge, avec un séjour en Campine demain soir. David Hubert s'est tenu face à la presse pour préfacer la rencontre.

La première question concerne le gardien de but qui se tiendra entre les perches du Kuipje. Car Hervé Koffi, qui n'était pas encore en règle pour le match de Ligue des Champions de mardi dernier, a désormais bien reçu son permis de travail.

Koffi éligible mais sur le banc

Hubert s'est toutefois montré bien clair : c'est Chambaere qui jouera. "Il n'y a pas de question à se poser : il a disputé la Supercoupe et le match aller contre Bodo/Glimt. Il jouera donc contre Westerlo, puis le retour en Norvège. Je ne trouverais pas le contraire opportun", explique-t-il, cité par La Dernière Heure.

Il y a un an, Sébastien Pocognoli avait déjà pris son temps pour lancer Kjell Scherpen dans l'équipe, ce qui avait permis à Chambaere de disputer quelques matchs en début de saison, suite au départ d'Anthony Moris. Il pourra donc à nouveau s'illustrer, lui qui s'était montré décisif lors de la séance de tirs au but contre le Club de Bruges en Supercoupe.

Chambaere a gagné le droit qu'on lui fasse confiance

Et la suite ? "Les choses se feront naturellement dans les semaines à venir. Il y a une concurrence saine entre eux. Et quand un choix sera fait, j'aime avoir un numéro un clairement identifié. Mais cela ne signifie pas que le deuxième gardien est mis de côté".



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David Hubert a également confirmé qu'Adem Zorgane ne serait toujours pas de la partie ce week-end. Sa participation au match retour contre Bodø/Glimt est incertaine. Même si Rob Schoofs se fera une joie de le suppléer au milieu, cela serait un fameux coup dur pour l'Union.