Un nouveau défenseur pour pallier l'absence de Ross Sykes ? La position de l'Union est claire

Contre Bodo/Glimt, l'Union Saint-Gilloise a perdu Ross Sykes pour de longs mois. Et cela pourrait avoir une influence lors de son mercato. David Hubert ne s'en est pas caché en conférence de presse.

Pour un joueur y allant franco dans les duels, il n'est pas rare de voir Ross Sykes grimacer après un duel à l'arrachée. Lors de sa chevauchée face à Bodo/Glimt, l'arbitre n'a d'ailleurs pas arrêté le jeu.

Mais plus que des grimaces, c'était une véritable expression de douleur qui traversait le visage du défenseur anglais. Preuve que ce n'était pas à sous-estimer, il a été contraint de céder sa place. Preuve que ce n'était pas à sous-estimer, la luxation de l'articulation acromio-claviculaire subie a nécessité une opération et le laissera sur la touche pendant plusieurs mois.

Sykes fait contre mauvaise fortune bon coeur

L'opération a eu lieu, le plus dur commence maintenant : la rééducation. "Il garde le moral. Peu après son opération, il a envoyé un message dans lequel il disait qu'il reviendrait rapidement. Cela en dit long sur son état d'esprit et sur sa manière d'aborder cette période difficile", explique David Hubert en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

"C'est évidemment un énorme coup dur. Pour l'instant, il souffre encore beaucoup, ce qui est normal après une intervention chirurgicale. Nous espérons que la douleur diminuera dans les prochains jours", poursuit-il.

Un défenseur supplémentaire dans le courant du mois ?

Cela aura-t-il une influence sur le mercato unioniste ? En défense, le club a déjà transféré Nohim Chibani et Nikki Havenaar, qui est d'ailleurs monté contre Bodo/Glimt. Tout en plaçant Fedde Leysen (en balance avec Sykes lors de l'arrivée d'Hubert) hors de la liste UEFA.



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"Nous avions toujours prévu d'avoir un certain nombre de défenseurs centraux dans l'effectif. À ce niveau-là, la blessure de Ross peut effectivement avoir une influence. En parallèle, plusieurs dossiers sont encore en cours et ne sont pas forcément directement liés à cette blessure. Il est donc possible que nous recrutions encore un joueur à ce poste, mais rien n'est décidé à ce stade", conclut Hubert.