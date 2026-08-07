À défaut de prétendre viser le titre : la promesse de Vitor Bruno aux supporters d'Anderlecht

Pour ses débuts à Anderlecht, Vitor Bruno a remporté deux de ses trois matchs européens. De quoi refaire revenir l'enthousiasme autour de l'équipe. Mais le Portugais prévient : le chemin est encore long. Il n'est pas de ceux qui clament leur envie de remporter un titre après une reprise concluante.

Anderlecht entame une saison où les attentes sont à nouveau élevées. Le club veut, après une longue période sans trophée, enfin retrouver le sommet du football belge. Pour de nombreux supporters et analystes, lutter pour un trophée en fait presque naturellement partie. Vitor Bruno choisit cependant un discours bien différent. Même après ces années de vaches maigres, il refuse de placer publiquement la barre si haut.

Vitor Bruno ne veut pas mettre la charrue avant les boeufs

Lors d'une interview pour DAZN, le Portugais a été interrogé sur le titre. Un objectif ou non. Sa réponse laissait peu de place à l'interprétation. "Ce n'est pas notre objectif, pas pour le moment. Peut‑être que vers la mi‑saison ou lors de quelques matches en fin de championnat nous pourrons changer notre discours. Honnêtement, ça m'est même égal maintenant".

⌛ | Des ambitions de titre au RSC Anderlecht ? Pas encore. 🏆🟣 pic.twitter.com/jTJ1S1eq17 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) August 7, 2026

Bruno rappelle que la patience n'est pas incompatible avec l'ambition : "Je sais que les gens le veulent, après tant d'années sans trophée. En mai, cela fera dix ans. On verra. Match après match".

Un investissement total

Plutôt que de viser la finalité, l'ancien adjoint de Sergio Conceição au FC Porto compte bien s'attarder sur le chemin. "On doit donner envie aux supporters de nous voir, d'être derrière nous. Je sais qu'ils ont souffert. Je ne peux pas promettre qu'on va remporter un trophée, mais notre manière de travailler nous donne la sérénité d'aborder chaque match avec optimisme".





Vitor Bruno reste fidèle à sa philosophie : son jeune groupe doit oser, quitte à commettre des erreurs. "Tout ne sera pas toujours parfait. Mais ce que je peux garantir aux supporters et à tout ceux qui aiment sincèrement le club, c'est que les joueurs se battront à chaque match. Ça, je peux le garantir, car c'est ce que nous sommes en train de construire et c'est aussi ce que veulent les joueurs".