Un club de Jupiler Pro League espère convaincre Yari Verschaeren, toujours libre

Yari Verschaeren est libre depuis la fin du mois de juin, mais n'a toujours pas trouvé de nouveau défi. L'ancien n°10 du RSC Anderlecht serait en discussions avec la Sampdoria, mais un club belge n'a pas abandonné l'idée de le faire signer.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, l'Antwerp aurait en tête de convaincre Yari Verschaeren de signer au Bosuil cet été. L'ancien d'Anderlecht est libre depuis la fin du mois de juin, après que son contrat soit arrivé à son terme. Un départ par la petite porte pour le n°10 du RSCA, qui était vu comme l'un des plus grands talents de Neerpede mais a progressivement perdu son statut de cadre ces dernières saisons.

Désormais âgé de 25 ans, Verschaeren vit un été assez calme, alors que la plupart des clubs ont désormais repris le chemin des entraînements et s'apprêtent à reprendre leur championnat. Son objectif est clair : trouver le club idéal pour relancer sa carrière.

Des blessures récurrentes ont en effet empêché le Diable Rouge de réaliser son plein potentiel, et il souhaite désormais passer un palier. C'est notamment pour cette saison que Yari Verschaeren aurait jusqu'à présent refusé les avances de la Sampdoria, le club de l'ancien directeur sportif d'Anderlecht Jesper Fredberg, qui évolue en Serie B.

🇧🇪 Royal Antwerp FC are keeping an eye on Yari Verschaeren’s situation.



🔴⚪️ As a free agent, the Belgian attacking midfielder could represent an attractive market opportunity for a club with limited spending power in terms of transfer fees.



📁 One to watch. #RAFC #JPL #mercato pic.twitter.com/2Vv9V4g1P1 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 6, 2026

L'Antwerp peut-il convaincre Verschaeren ?

L'Antwerp, de son côté, n'a pas forcément d'arguments en sa faveur sur le papier. Le Matricule 1 est en pleine reconstruction, ne disputera pas de Coupe d'Europe et paraît bien moins armé qu'Anderlecht pour cette saison 2026-2027.



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L'Espagne avait également été citée en début d'été, plus précisément le Deportivo Alavès, tandis que des clubs néerlandais suivent également avec intérêt la situation de Yari Verschaeren. Le statut de joueur international et gratuit du "Kid" de Neerpede est évidemment intéressant.

Au fil de l'été, Yari Verschaeren va en tout cas devoir prendre une décision, car les portes risquent de se fermer plutôt que de s'ouvrir au fur et à mesure que les clubs peaufinent leur noyau.