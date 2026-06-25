Guillermo Ochoa entre dans l'histoire de la Coupe du monde

Guillermo Ochoa est monté au jeu à la 78e minute de la rencontre entre la République tchèque et le Mexique (0-3) cette nuit. Il a alors validé une sixième participation à une Coupe du monde, comme les légendes du football Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Le Mexique menait 0-2 et était déjà assuré de terminer premier de son groupe à douze minutes de la fin du temps réglementaire de la troisième rencontre de groupe des Mexicains. L'entraîneur Javier Aguirre a donc fait le choix d'honorer l'ancien gardien du Standard, Guillermo Ochoa, en le faisant monter au jeu à la place du portier titulaire Raúl Rangel.

El último baile de Guillermo Ochoa, el mejor portero en la historia de México y un futbolista respetado en todo el mundo.



Este Mundial nos está regalando momentos mágicos. pic.twitter.com/1OUxJq62Ew — Roberto Haz (@tudimebeto) June 25, 2026

Le légendaire gardien mexicain a donc eu droit à une quinzaine de minutes de jeu face à la République tchèque. Ovationné par tout le stade, il est entré dans l'histoire aux côtés de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en prenant part à un sixième Mondial.

Il a d’ailleurs été à la base de l’action menant au troisième but mexicain à la 90+4e minute. Après un long dégagement de Guillermo Ochoa, Roberto Alvarado s’est avancé côté droit avant de servir Santiago Giménez dans le grand rectangle. L’attaquant a buté sur le gardien, mais le ballon est revenu dans les pieds d’Alvarado, qui a ensuite trouvé Álvaro Fidalgo, qui a marqué.

Les mots de Guillermo Ochoa après la rencontre

Au micro de la FIFA, Guillermo Ochoa a tenu à mettre en avant la performance collective : "Le plus important est de rester calme. Le groupe a cette mentalité, et il est en plus modeste. Mais avant tout, nous sommes une équipe qui travaille très dur. Nous ne sommes pas encore satisfaits de ce que nous avons déjà accompli en raison des objectifs que nous nous sommes fixés. Nous avançons étape par étape. Actuellement, seul le prochain match est le plus important pour nous et nous espérons nous préparer du mieux possible pour livrer une bonne prestation."



