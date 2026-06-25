Le Standard renonce à faire appel après les sanctions liées aux incidents contre Charleroi

Suite aux incidents survenus après le match entre le Standard et Charleroi le 23 mai dernier, le Standard de Liège a indiqué ce jeudi avoir pris connaissance de la décision disciplinaire rendue ce mercredi. Le club liégeois a également annoncé qu’il renonçait à faire appel.

La décision inflige plusieurs sanctions au club : une amende à hauteur de 10 000 euros, une interdiction de déplacement des supporters liégeois en terre carolo jusqu'au 30 juin 2028, une rencontre à huis clos entre le Standard et Charleroi le 11 octobre prochain et la révocation du sursis, entraînant un huis clos partiel des blocs E3, D3 et F3 contre le Cercle le 8 août prochain.

Les mots de Pierre François

Pierre François, le Manager Général du Standard de Liège, a pris la parole sur cette décision : "Même si nous restons convaincus que la responsabilité disciplinaire dite objective n’est pas compatible avec les principes du droit disciplinaire et même si nous avons parfois cette impression que les autorités disciplinaires ciblent certains clubs davantage que d’autres, nous voulons plus que tout, ainsi que je l’ai exprimé déjà lors du point presse du 25.05, défendre la sécurité de tous nos supporters lesquels doivent venir au stade en famille sans craindre de pareils incidents."

"Nous voulons aussi donner de notre club et du football belge (en particulier le football wallon) une image positive, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes", a-t-il ensuite ajouté.

"Nous avons déjà organisé en ce début de semaine une rencontre entre les représentants de nos supporters et la Police de Liège. Certains supporters ont à cette occasion présenté leurs excuses. Tous ont souhaité repartir sur de bonnes bases. Pour ma part, je prendrai contact en temps utile avec les dirigeants de Charleroi pour m’efforcer que tous ensemble nous puissions exclure toute violence dans ce qui doit rester une juste expression d’une évidente rivalité sportive entre deux clubs wallons."

Le Standard ne fera pas appel

Le Standard a expliqué comprendre et approuver la décision. Un échange constructif a eu lieu mercredi entre Pierre François et Willy Demeyer. La formation liégeoise renonce à interjeter appel de la décision.





Alain Renard, le président de l’ASBL Famille des Rouches, s'est également exprimé sur le dossier : "Nous avons tenu mercredi soir une assemblée générale réunissant les représentants des clubs officiels de supporters et des groupes d’animations. Nous avons à cette occasion réaffirmé que la Famille des Rouches reste opposée à des sanctions collectives qui ont un impact sur une grande majorité de personnes qui n’ont aucune responsabilité dans la survenance des incidents."

"Cela étant, nous soutenons la position du club qui consiste à ne pas poursuivre ce dossier en appel car il est essentiel de commencer une nouvelle saison au départ d’une feuille blanche et de travailler tous ensemble pour que l’ambiance de Sclessin ne soit plus à l’avenir ternie par des incidents comme ceux que nous avons connus après le coup de sifflet final du derby wallon", a-t-il conclu.