LIVE Coupe du monde 25/6
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Le Brésil et le Maroc finissent en beauté, de belles affiches en perspective en seizièmes
À égalité de points en tête du groupe C, le Brésil et le Maroc ont conclu leur phase de groupe avec une victoire. Haïti est définitivement éliminé mais aura mené la vie dure aux Marocains. (Lire la suite)
L'Afrique du Sud d'Hugo Broos en seizième de finale, une équipe européenne rentre à la maison
Tous les verdicts sont connus dans le groupe A. La nuit a souri à l'Afrique du Sud d'Hugo Broos, tandis que la République Tchèque est définitivement éliminée. (Lire la suite)
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