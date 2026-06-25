Malgré la première d'Nsalambi et but de Wilmots : le RFC Liège freiné pour son premier match amical

Le RFC Liège disputait hier son premier match de préparation face à Richelle. Les locaux ont livré une belle prestation face au Sang et Marine.

Six jours après sa reprise en pleine fournaise, le RFC Liège disputait hier soir le premier match amical de sa préparation face à Richelle. Pensionnaires de D2 FFA, les locaux avaient plusieurs événements à fêter pour cette rencontre de gala : les 20 ans du club et la nouvelle dénomination de FCR Visé United qui prévaudra à partir du 1er juillet.

Au stade de la Cité de l'Oie, Richelle a offert une belle opposition à son adversaire, contraignant le RFC Liège au partage. Avec les jambes logiquement encore un peu lourdes et une équipe assez expérimentale, les troupes de Gaëtan Englebert n'ont pu faire mieux que ce score de 1-1.

Un premier galop d'entraînement dans des conditions pas évidentes

Le but visiteur a été inscrit par Reno Wilmots. Cadre de l'équipe la saison dernière, le milieu défensif de 29 ans reprend déjà en force. Afonso Nsalambi a quant à lui effectué sa première apparition sous ses nouvelles couleurs. Malgré la chaleur, l'ancien capitaine des U23 du Standard a démontré pas mal de volonté et d'abnégation dans son pressing.

Le RFC Liège montera forcément encore en puissance dans sa préparation. Prochain match au programme dès samedi, à Malmedy, champion de P1 et de retour dans les séries nationales pour la première fois depuis seize ans.