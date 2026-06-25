Malgré la première d'Nsalambi et but de Wilmots : le RFC Liège freiné pour son premier match amical

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Malgré la première d'Nsalambi et but de Wilmots : le RFC Liège freiné pour son premier match amical
Photo: © Walfoot.be
Deviens fan de FC Liège! 188

Le RFC Liège disputait hier son premier match de préparation face à Richelle. Les locaux ont livré une belle prestation face au Sang et Marine.

Six jours après sa reprise en pleine fournaise, le RFC Liège disputait hier soir le premier match amical de sa préparation face à Richelle. Pensionnaires de D2 FFA, les locaux avaient plusieurs événements à fêter pour cette rencontre de gala : les 20 ans du club et la nouvelle dénomination de FCR Visé United qui prévaudra à partir du 1er juillet.

Au stade de la Cité de l'Oie, Richelle a offert une belle opposition à son adversaire, contraignant le RFC Liège au partage. Avec les jambes logiquement encore un peu lourdes et une équipe assez expérimentale, les troupes de Gaëtan Englebert n'ont pu faire mieux que ce score de 1-1.

Un premier galop d'entraînement dans des conditions pas évidentes

Le but visiteur a été inscrit par Reno Wilmots. Cadre de l'équipe la saison dernière, le milieu défensif de 29 ans reprend déjà en force. Afonso Nsalambi a quant à lui effectué sa première apparition sous ses nouvelles couleurs. Malgré la chaleur, l'ancien capitaine des U23 du Standard a démontré pas mal de volonté et d'abnégation dans son pressing.

Le RFC Liège montera forcément encore en puissance dans sa préparation. Prochain match au programme dès samedi, à Malmedy, champion de P1 et de retour dans les séries nationales pour la première fois depuis seize ans.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Liège

Plus de news

LIVE Coupe du monde 25/6 : voici le nombre de matchs de suspension d'Assim Madibo suite à sa grossière faute sur Ismaël Koné

LIVE Coupe du monde 25/6 : voici le nombre de matchs de suspension d'Assim Madibo suite à sa grossière faute sur Ismaël Koné

11:57
Un scénario inattendu ? Comment la troisième place pourrait être une aubaine pour les Diables Rouges Analyse

Un scénario inattendu ? Comment la troisième place pourrait être une aubaine pour les Diables Rouges

11:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/06: Nioule

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/06: Nioule

10:18
"Une réponse claire à ces grandes gueules" : Hugo Broos sort l'artillerie lourde en conférence de presse

"Une réponse claire à ces grandes gueules" : Hugo Broos sort l'artillerie lourde en conférence de presse

11:00
Le guide des supporters des Diables à Vancouver

Le guide des supporters des Diables à Vancouver

10:00
Officiel : Charleroi boucle sa troisième recrue de l'été !

Officiel : Charleroi boucle sa troisième recrue de l'été !

10:18
"Cela peut être un inconvénient, mais aussi un avantage" : Anderlecht s'explique sur la surprise Vítor Bruno

"Cela peut être un inconvénient, mais aussi un avantage" : Anderlecht s'explique sur la surprise Vítor Bruno

09:00
Chaos lors du choc wallon : des sanctions jusqu'en 2028 pour les deux camps

Chaos lors du choc wallon : des sanctions jusqu'en 2028 pour les deux camps

08:30
Un top 3 inquiétant : la Belgique a un très gros problème

Un top 3 inquiétant : la Belgique a un très gros problème

08:00
Deux artistes ensemble ? Hans Vanaken évoque sa connexion avec Kevin De Bruyne

Deux artistes ensemble ? Hans Vanaken évoque sa connexion avec Kevin De Bruyne

07:30
Le Brésil et le Maroc finissent en beauté, de belles affiches en perspective en seizièmes

Le Brésil et le Maroc finissent en beauté, de belles affiches en perspective en seizièmes

07:00
L'Afrique du Sud d'Hugo Broos en seizième de finale, une équipe européenne rentre à la maison

L'Afrique du Sud d'Hugo Broos en seizième de finale, une équipe européenne rentre à la maison

06:30
L'étonnante histoire du binational belge qui a joué 35 fois pour la Nouvelle-Zélande

L'étonnante histoire du binational belge qui a joué 35 fois pour la Nouvelle-Zélande

06:00
Manchester City prépare un transfert historique à 150 millions d'euros

Manchester City prépare un transfert historique à 150 millions d'euros

23:30
Le groupe B est fixé : la Suisse première, le Canada qualifié et la Bosnie attend

Le groupe B est fixé : la Suisse première, le Canada qualifié et la Bosnie attend

23:17
La rouge de Ngoy, en partie de la faute de Vanaken ? "Je trouve que ma passe était bonne..."

La rouge de Ngoy, en partie de la faute de Vanaken ? "Je trouve que ma passe était bonne..."

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: De Bruyne - Mertens - Vossen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: De Bruyne - Mertens - Vossen

21:14
De retour avec les Diables, où en est Jeremy Doku ? On fait le point

De retour avec les Diables, où en est Jeremy Doku ? On fait le point

21:40
"Si on ne gagne pas, on n'a rien à faire au tour suivant" : Hein Vanhaezebrouck met en garde Rudi Garcia

"Si on ne gagne pas, on n'a rien à faire au tour suivant" : Hein Vanhaezebrouck met en garde Rudi Garcia

22:04
1
Un premier prétendant : un club italien se positionne pour Mario Stroeykens

Un premier prétendant : un club italien se positionne pour Mario Stroeykens

21:43
Après Naples, déjà une autre destination pour Kevin De Bruyne ? Un club ambitieux passe à l'action

Après Naples, déjà une autre destination pour Kevin De Bruyne ? Un club ambitieux passe à l'action

21:14
Jérémy Doku titulaire contre la Nouvelle-Zélande ? Les premiers signaux sont encourageants

Jérémy Doku titulaire contre la Nouvelle-Zélande ? Les premiers signaux sont encourageants

20:51
1
L'heure de Hans Vanaken ? Le triple Soulier d'Or est flatté qu'on le réclame autant

L'heure de Hans Vanaken ? Le triple Soulier d'Or est flatté qu'on le réclame autant

20:15
1
C'est officiel : Jelle Vossen rebondit en Challenger Pro League

C'est officiel : Jelle Vossen rebondit en Challenger Pro League

20:01
Amadou Onana est-il la solution pour bloquer l'arme offensive n°1 de la Nouvelle-Zélande ?

Amadou Onana est-il la solution pour bloquer l'arme offensive n°1 de la Nouvelle-Zélande ?

19:20
8
Mais où sont les T1 ? Après Riemer, Anderlecht mise encore sur un entraîneur adjoint

Mais où sont les T1 ? Après Riemer, Anderlecht mise encore sur un entraîneur adjoint

19:40
Notre championnat à l'honneur : plusieurs visages bien connus de Pro League ont marqué ce deuxième tour du Mondial

Notre championnat à l'honneur : plusieurs visages bien connus de Pro League ont marqué ce deuxième tour du Mondial

19:20
LIVE Coupe du monde 25/6 : La FIFA vire un journaliste paraguayen... après ses insultes

LIVE Coupe du monde 25/6 : La FIFA vire un journaliste paraguayen... après ses insultes

00:39
Vítor Bruno n’était pas la priorité : pourquoi Alfred Schreuder a-t-il coupé le contact avec Anderlecht ?

Vítor Bruno n’était pas la priorité : pourquoi Alfred Schreuder a-t-il coupé le contact avec Anderlecht ?

18:40
Pas d'appel : Rudi Garcia devra se passer de Nathan Ngoy contre la Nouvelle-Zélande

Pas d'appel : Rudi Garcia devra se passer de Nathan Ngoy contre la Nouvelle-Zélande

00:30
Incroyable : Ronaldinho sort de sa retraite à 46 ans et retrouve un club professionnel

Incroyable : Ronaldinho sort de sa retraite à 46 ans et retrouve un club professionnel

17:40
Nicolas Raskin se rapproche d'un transfert après la Coupe du monde : un nouveau prétendant s'ajoute

Nicolas Raskin se rapproche d'un transfert après la Coupe du monde : un nouveau prétendant s'ajoute

17:00
Le gardien titulaire de Beveren s'en va et s’offre un nouveau défi

Le gardien titulaire de Beveren s'en va et s’offre un nouveau défi

16:30
Pourquoi la République Démocratique du Congo se passe-t-elle de Noah Sadiki ?

Pourquoi la République Démocratique du Congo se passe-t-elle de Noah Sadiki ?

15:40
Dimitri Lavalée commente son retour au Standard : "Je souhaite aider le club de mon cœur"

Dimitri Lavalée commente son retour au Standard : "Je souhaite aider le club de mon cœur"

15:20
10
Journée faste pour le Standard, qui annonce l'arrivée de l'une des révélations de D1 ACFF

Journée faste pour le Standard, qui annonce l'arrivée de l'une des révélations de D1 ACFF

14:35

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 1
KSK Hasselt KSK Hasselt 14/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
RFC Seraing RFC Seraing 14/08 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 15/08 Jong Genk Jong Genk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 15/08 RSCA Futures RSCA Futures
Virton Virton 15/08 Lierse SK Lierse SK
Beerschot Beerschot 16/08 La Gantoise La Gantoise
FC Liège FC Liège 17/08 Francs Borains Francs Borains
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved