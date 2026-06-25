Un transfert à un million : pas encore présenté, Wouter Vrancken va déjà chercher un joueur en Belgique

Bien que Wouter Vrancken n’ait toujours pas été officiellement annoncé comme le nouvel entraîneur des Hearts of Midlothian, le club écossais s’active sur le marché des transferts. Avec Sabri Guendouz, les Hearts font déjà leur marché en Belgique.

Les Hearts veulent entrer dans une nouvelle ère avec Wouter Vrancken. Pratiquement champion d'Ecosse il y a quelques semaines, le club entend désormais atteindre la phase de ligue de la Ligue des Champions via les tours préliminaires.

Wouter Vrancken n'a pas encore été officiellement présenté, mais quelques indices venus en droite ligne du championnat belge parsèment déjà le dossier. Dans son staff, l'ancien entraîneur de Saint-Trond se prépare à accueillir Tim Smolders, qui a été l’adjoint de Karel Geraerts à l’Union, à Schalke 04 et à Reims, ainsi que Cederique Tulleners, l’entraîneur des U23 du Cercle de Bruges.

Sabri Guendouz de la D1B au top du championnat écossais

Cela se matérialise désormais également par l'arrivée d'un joueur qui s'est distingué sur nos pelouses ces derniers mois. Non pas en D1A mais en D1B. Les Hearts ont en effet annoncé le transfert de Sabri Guendouz en provenance du Beerschot.

Malgré la saison en dents de scie des Rats, l'ailier français de 26 ans a été l'une des satisfactions de l'équipe, avec 3 buts et 7 assists depuis son flanc gauche. L'opération rapporte un million à la direction du Beerschot.