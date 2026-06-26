Alexandre Boucaut n’est plus le responsable du VAR en Belgique : son remplaçant est connu

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Nouveau changement dans le paysage arbitral belge. Alexandre Boucaut n’est plus le patron du VAR en Belgique. Il sera remplacé par un Néerlandais, Mike Van der Roest. Après deux ans, le règne de Boucaut prend donc fin.

En septembre 2024, Alexandre Boucaut avait reçu une nouvelle mission dans le football belge. Il était devenu responsable du VAR, aux côtés de Kevin Blom. Quelques mois plus tard, le Néerlandais avait quitté son poste pour rejoindre l’Angleterre et y occuper une fonction similaire.

Alexandre Boucaut n'est plus le patron du VAR

Alexandre Boucaut avait alors succédé à Laurent Colemonts. Ce dernier souhaitait se consacrer pleinement à la dernière étape de la formation des arbitres au sein de la section francophone de l'ACFF. Alexandre Boucaut a officié pendant de nombreuses années comme arbitre en Pro League.

Il a fait ses débuts en Division 1A en 2009 lors de la rencontre entre le KVC Westerlo et le KSC Lokeren. Au total, il a dirigé 397 matchs. En juillet 2023, il a mis un terme à sa carrière d'arbitre avant de devenir responsable du VAR.

Un Néerlandais prend la relève

Mais cette aventure au sein de la Fédération belge de football est désormais terminée pour Alexandre Boucaut, selon les informations de Het Laatste Nieuws. Le média dévoile également le nom de son successeur.


À partir du 1er juillet, Mike Van der Roest deviendra le nouveau responsable du VAR. Le Néerlandais a auparavant travaillé comme spécialiste du VAR pour la Fédération néerlandaise de football ainsi que pour la FIFA. Sa mission sera de permettre au VAR en Belgique de franchir un nouveau cap.

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