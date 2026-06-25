L'un des gros coups de l'été : Mons va chercher le meilleur buteur de D1 Amateurs à Virton !

Scott Crabbé, journaliste football
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L'un des gros coups de l'été : Mons va chercher le meilleur buteur de D1 Amateurs à Virton !
Photo: © photonews

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Mons a frappé un grand coup en recrutant Mayron De Almeida. L'attaquant de Virton était libre et restera donc bien en D1 FFA, où il a confirmé ses talents de buteur la saison dernière.

Toutes les belles histoires ont une fin. Belle, celle de Mayron De Almeida à Virton l'était assurément. Formé et révélé au Stade Yvan Georges il y a dix ans, le buteur gaumais d'origine portugaise état revenu à l'Excel en 2023, après des passages à Tours, au Progrès Niederkorn (où il a inscrit 9 buts en 16 matchs de préliminaires européens) et au Red Star.

Pour ce retour là où tout a commencé, De Almeida a marqué les esprits autant qu'il a marqué des buts : pas moins de 40 sur les trois saisons de son deuxième passage. Il ainsi emmené l'équipe de la D1 Amateurs vers un retour dans le football professionnel.

Cette saison, il a ainsi été l'une des principales figures de la montée avec 20 buts en 31 matchs. Cela lui d'ailleurs valu de se hisser comme le meilleur artificier de la série. Malgré ce statut, le joueur n'en a pas moins confirmé il y a quelques jours qu'il n'accompagnerait pas Virton en D1B.

Mayron De Almeida vers Mons

La saison prochaine, Mayron De Almeida luttera à nouveau pour une montée dans l'antichambre de l'élite puisqu'il rejoint Mons, grand rival de Virton depuis de longs mois, l'un des grands déçus des des derniers Promotions' Playoffs. De Almeida avait notamment marqué au Tondreau à l'occasion du match retour.


Avec ce renfort de taille, Mons confirme que la saison à venir s'écrira avec toujours plus d'ambition. Les Dragons ne font pas mystère de leur objectif : ce sera la montée ou rien. De son côté, Virton évoluera en D1B sans ses deux buteurs attitrés : outre De Almeida, Emmanuel Mballa a également quitté l'Excel pour signer à Dender, même si la direction entend ne pas se laisser faire dans ce dossier.

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