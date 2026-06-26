Trois points risquent de ne pas suffire : pourquoi les Diables Rouges n'ont pas droit à une nouvelle erreur

Florent Malice
Florent Malice depuis Vancouver
| Commentaire
Trois points risquent de ne pas suffire : pourquoi les Diables Rouges n'ont pas droit à une nouvelle erreur
Photo: AI generated
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Certains se disaient qu'un point pourrait suffire aux Diables Rouges ce vendredi face à la Nouvelle-Zélande pour figurer parmi les meilleurs troisièmes et, paradoxalement, éviter de longs déplacements tout en jouant un adversaire abordable en 16e. Un calcul très risqué.

En cas de victoire face à la Nouvelle-Zélande, c'est assez clair : la Belgique sera qualifiée, ne restera qu'à savoir si elle reste miraculeusement à Seattle pour son 16e et son 8e de finale ou si elle entame une transhumance à travers le Texas, la Géorgie et le Missouri (où est localisé, de manière assez peu instinctive, la ville de Kansas City). 

Mais en cas de match nul, on risque fort de sortir les calculettes. Alors que la troisième journée de cette phase de poules est bien entamée, on en sait déjà bien plus qu'au sortir de Belgique-Iran concernant les scénarios permettant à la Belgique de bel et bien figurer parmi les meilleurs troisièmes si elle enchaîne un troisième match nul. 

La Corée du Sud et l'Ecosse seraient dépassées

Avant le coup d'envoi de Nouvelle-Zélande - Belgique, la Corée du Sud et l'Ecosse figurent toujours devant les Diables au classement. Mais avec 3 points, nous les dépasserions à la faveur d'une meilleure différence de buts (de zéro, forcément, avec trois partages). L'Equateur, la Bosnie-Herzégovine, la Suède et le Paraguay sont déjà assurés de finir devant nous avec 4 points. 

Avant Nouvelle-Zélande - Belgique 

Groupe I

Le programme avant le match du soir entre la Nouvelle-Zélande et la Belgique est chargé avec les matchs des groupes I et H. Dans le groupe I, celui de la France, le Sénégal part de loin : les Lions Indomptables n'ont aucun point et une différence de buts de -3. Ils doivent donc gagner par 4 buts d'écart pour dépasser les Diables et leur différence de buts nulle avec 3 points. Pas injouable.

Groupe H 

Dans le groupe H, celui de l'Espagne, c'est plus compliqué. Le Cap Vert serait assuré de finir meilleur troisième en battant l'Arabie Saoudite... mais a aussi alors de grandes chances de dépasser l'Uruguay. La Celeste, elle, doit prendre un point au moins face à l'Espagne. Avec 3 partages MAIS 3 buts marqués, elle aurait alors de grandes chances de dépasser la Belgique (sauf improbable 3-3 belge). Le nombre de buts est en effet le critère suivant la différence de buts pour départager les meileurs troisièmes.

Lire aussi… Lukaku et Doku débuteront-ils face à la Nouvelle-Zélande ? Rudi Garcia répond pour l'un, pas pour l'autre

Après Nouvelle-Zélande - Belgique 

À ce stade, espérons bien sûr qu'il ne faudra plus stresser et que les Diables auront fait le job. Mais dans le cas contraire, voilà les scénarios, alors que trois groupes (J, K et L) joueront encore samedi au lendemain de Nouvelle-Zélande - Belgique.

Groupe J 

Dans le groupe J, l'histoire pourrait repasser les plats de manière ironique : alors qu'en 1982, l'Algérie avait été éliminée par un partage honteux entre la RFA et l'Autriche, ce sont désormais les Fennecs et l'Autriche qui seraient tous deux qualifiés avec 4 points en cas de match nul. 

Groupe K 

Dans le groupe K, c'est simple : une victoire de la République Démocratique du Congo face à l'Ouzbékistan et les Léopards, eux aussi, compteraient 4 points, dépassant les Diables (toujours dans l'hypothèse d'un partage face aux Kiwis). Le Portugal, de son côté, ne risque pas vraiment de finir troisième, sauf catastrophe. 

Groupe L

Enfin, dans le groupe L, le Ghana pourrait rendre service aux Belges en battant la Croatie, qui serait alors éliminée. Un match nul entre les Black Stars et les coéquipiers de Luka Modric, par contre, verrait les deux équipes passer au prochain tour. En théorie, le Panama peut aussi finir troisième, mais devrait alors gagner par trois buts d'écart contre l'Angleterre pour dépasser les Diables, et même si ce Mondial est fou, on imagine mal ce scénario.

 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Nouvelle-Zélande - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 05:00 (27/06).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Nouvelle-Zélande

Plus de news

Lukaku et Doku débuteront-ils face à la Nouvelle-Zélande ? Rudi Garcia répond pour l'un, pas pour l'autre

Lukaku et Doku débuteront-ils face à la Nouvelle-Zélande ? Rudi Garcia répond pour l'un, pas pour l'autre

04:30
Enfin un Diable Rouge qui dit les choses comme elles sont : "Nous avons quand même beaucoup plus de qualité" Interview

Enfin un Diable Rouge qui dit les choses comme elles sont : "Nous avons quand même beaucoup plus de qualité"

07:00
Romelu Lukaku est clair au sujet de Hans Vanaken : "Quand nous sommes ensemble sur le terrain..."

Romelu Lukaku est clair au sujet de Hans Vanaken : "Quand nous sommes ensemble sur le terrain..."

20:00
1
Une défense à trois? Un milieu très offensif ? Voici les onze Diables que nous voulons voir à Vancouver

Une défense à trois? Un milieu très offensif ? Voici les onze Diables que nous voulons voir à Vancouver

19:30
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/06: Engels

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/06: Engels

05:30
Exclusif - Un autre Belge en route vers la Premier League: il aura un sacré costume à remplir

Exclusif - Un autre Belge en route vers la Premier League: il aura un sacré costume à remplir

05:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/06: Henry - De Almeida - Coulibaly

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/06: Henry - De Almeida - Coulibaly

23:00
Parmi les indésirables du Standard avec Grejohn Kyei : une offre repoussée par Thomas Henry

Parmi les indésirables du Standard avec Grejohn Kyei : une offre repoussée par Thomas Henry

23:00
Un joueur du PSG apporte son soutien à Jérémy Doku : "Il ne faut pas en faire trop"

Un joueur du PSG apporte son soutien à Jérémy Doku : "Il ne faut pas en faire trop"

14:00
"Trois critères essentiels" : Antoine Sibierski dévoile les coulisses de l'arrivée de Vitor Bruno

"Trois critères essentiels" : Antoine Sibierski dévoile les coulisses de l'arrivée de Vitor Bruno

22:40
🎥 Doku à l'entraînement... et un Romelu Lukaku qui chambrait les Rouches : "C'est l'académie, ça"

🎥 Doku à l'entraînement... et un Romelu Lukaku qui chambrait les Rouches : "C'est l'académie, ça"

22:09
4
Burgess a dû donner certaines garanties : la discussion avec Rik De Mil qui a conclu le deal avec Gand

Burgess a dû donner certaines garanties : la discussion avec Rik De Mil qui a conclu le deal avec Gand

22:20
LIVE Coupe du monde 25/6 : Zeno Debast passera un scanner ce samedi

LIVE Coupe du monde 25/6 : Zeno Debast passera un scanner ce samedi

21:50
La reprise se rapproche au Standard : un revenant veut convaincre Euvrard, deux indésirables dans le noyau B

La reprise se rapproche au Standard : un revenant veut convaincre Euvrard, deux indésirables dans le noyau B

21:30
Le Club de Bruges pense à un ancien de la maison pour remplacer Simon Mignolet

Le Club de Bruges pense à un ancien de la maison pour remplacer Simon Mignolet

21:00
1
Un scénario inattendu ? Comment la troisième place pourrait être une aubaine pour les Diables Rouges Analyse

Un scénario inattendu ? Comment la troisième place pourrait être une aubaine pour les Diables Rouges

11:30
2
Hugo Broos entre dans l'histoire du Mondial : "J'ai toujours cru en ce groupe"

Hugo Broos entre dans l'histoire du Mondial : "J'ai toujours cru en ce groupe"

20:30
Le guide des supporters des Diables à Vancouver

Le guide des supporters des Diables à Vancouver

10:00
L'un des gros coups de l'été : Mons va chercher le meilleur buteur de D1 Amateurs à Virton !

L'un des gros coups de l'été : Mons va chercher le meilleur buteur de D1 Amateurs à Virton !

19:20
Gillet, Lukaku, De Cat, son franc-parler : les premières vérités de Vitor Bruno sur Anderlecht

Gillet, Lukaku, De Cat, son franc-parler : les premières vérités de Vitor Bruno sur Anderlecht

19:00
Officiel : un ancien de Pro League de retour en Belgique pour renforcer la RAAL

Officiel : un ancien de Pro League de retour en Belgique pour renforcer la RAAL

18:20
Officiel : le premier défi à l'étranger de Wouter Vrancken est acté

Officiel : le premier défi à l'étranger de Wouter Vrancken est acté

18:02
1
LIVE Coupe du monde 26/6

LIVE Coupe du monde 26/6

00:00
"La Belgique aurait mérité un titre" : Laurent Ciman revient sur la génération dorée

"La Belgique aurait mérité un titre" : Laurent Ciman revient sur la génération dorée

17:30
Un top 3 inquiétant : la Belgique a un très gros problème

Un top 3 inquiétant : la Belgique a un très gros problème

08:00
Deux artistes ensemble ? Hans Vanaken évoque sa connexion avec Kevin De Bruyne

Deux artistes ensemble ? Hans Vanaken évoque sa connexion avec Kevin De Bruyne

07:30
Guillermo Ochoa entre dans l'histoire de la Coupe du monde

Guillermo Ochoa entre dans l'histoire de la Coupe du monde

16:00
Le Standard renonce à faire appel après les sanctions liées aux incidents contre Charleroi

Le Standard renonce à faire appel après les sanctions liées aux incidents contre Charleroi

16:48
Mario Stroeykens veut éviter le scénario Verschaeren : son départ d'Anderlecht se précise

Mario Stroeykens veut éviter le scénario Verschaeren : son départ d'Anderlecht se précise

16:30
Virton contre-attaque : le transfert de l'un des meilleurs buteurs de D1 FFA vers Dender contesté !

Virton contre-attaque : le transfert de l'un des meilleurs buteurs de D1 FFA vers Dender contesté !

15:30
4
L'étonnante histoire du binational belge qui a joué 35 fois pour la Nouvelle-Zélande

L'étonnante histoire du binational belge qui a joué 35 fois pour la Nouvelle-Zélande

25/06
Dès le premier entraînement : la nouvelle règle de Vítor Bruno qui a fait grimacer Nathan De Cat

Dès le premier entraînement : la nouvelle règle de Vítor Bruno qui a fait grimacer Nathan De Cat

15:00
📷 L’Antwerp rend hommage à la ville avec son nouveau maillot extérieur

📷 L’Antwerp rend hommage à la ville avec son nouveau maillot extérieur

14:30
Anderlecht a observé une jeune pépite de Serie A : le remplaçant de César Huerta ?

Anderlecht a observé une jeune pépite de Serie A : le remplaçant de César Huerta ?

13:26
OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un club de Liga

OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un club de Liga

13:00
Un transfert à un million : pas encore présenté, Wouter Vrancken va déjà chercher un joueur en Belgique

Un transfert à un million : pas encore présenté, Wouter Vrancken va déjà chercher un joueur en Belgique

12:30

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 3
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 3-1 Quatar Quatar
Suisse Suisse 2-1 Canada Canada
Ecosse Ecosse 0-3 Brésil Brésil
Maroc Maroc 4-2 Haïti Haïti
République tchèque République tchèque 0-3 Mexique Mexique
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Equateur Equateur 2-1 Allemagne Allemagne
Curacao Curacao 0-2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Japon Japon 1-1 Suède Suède
Tunisie Tunisie 1-3 Pays-Bas Pays-Bas
Turquie Turquie 3-2 Etats-Unis Etats-Unis
Paraguay Paraguay 0-0 Australie Australie
Sénégal Sénégal 21:00 Iraq Iraq
Norvège Norvège 21:00 France France
Uruguay Uruguay 27/06 Espagne Espagne
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 27/06 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Egypte Egypte 27/06 Iran Iran
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 27/06 Belgique Belgique
Croatie Croatie 27/06 Ghana Ghana
Panama Panama 27/06 Angleterre Angleterre
République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 28/06 Ouzbékistan Ouzbékistan
Colombie Colombie 28/06 Portugal Portugal
Algérie Algérie 28/06 Autriche Autriche
Jordanie Jordanie 28/06 Argentine Argentine
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved