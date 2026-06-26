Trois points risquent de ne pas suffire : pourquoi les Diables Rouges n'ont pas droit à une nouvelle erreur

Certains se disaient qu'un point pourrait suffire aux Diables Rouges ce vendredi face à la Nouvelle-Zélande pour figurer parmi les meilleurs troisièmes et, paradoxalement, éviter de longs déplacements tout en jouant un adversaire abordable en 16e. Un calcul très risqué.

En cas de victoire face à la Nouvelle-Zélande, c'est assez clair : la Belgique sera qualifiée, ne restera qu'à savoir si elle reste miraculeusement à Seattle pour son 16e et son 8e de finale ou si elle entame une transhumance à travers le Texas, la Géorgie et le Missouri (où est localisé, de manière assez peu instinctive, la ville de Kansas City).

Mais en cas de match nul, on risque fort de sortir les calculettes. Alors que la troisième journée de cette phase de poules est bien entamée, on en sait déjà bien plus qu'au sortir de Belgique-Iran concernant les scénarios permettant à la Belgique de bel et bien figurer parmi les meilleurs troisièmes si elle enchaîne un troisième match nul.

La Corée du Sud et l'Ecosse seraient dépassées

Avant le coup d'envoi de Nouvelle-Zélande - Belgique, la Corée du Sud et l'Ecosse figurent toujours devant les Diables au classement. Mais avec 3 points, nous les dépasserions à la faveur d'une meilleure différence de buts (de zéro, forcément, avec trois partages). L'Equateur, la Bosnie-Herzégovine, la Suède et le Paraguay sont déjà assurés de finir devant nous avec 4 points.

Avant Nouvelle-Zélande - Belgique

Groupe I

Le programme avant le match du soir entre la Nouvelle-Zélande et la Belgique est chargé avec les matchs des groupes I et H. Dans le groupe I, celui de la France, le Sénégal part de loin : les Lions Indomptables n'ont aucun point et une différence de buts de -3. Ils doivent donc gagner par 4 buts d'écart pour dépasser les Diables et leur différence de buts nulle avec 3 points. Pas injouable.

Groupe H

Dans le groupe H, celui de l'Espagne, c'est plus compliqué. Le Cap Vert serait assuré de finir meilleur troisième en battant l'Arabie Saoudite... mais a aussi alors de grandes chances de dépasser l'Uruguay. La Celeste, elle, doit prendre un point au moins face à l'Espagne. Avec 3 partages MAIS 3 buts marqués, elle aurait alors de grandes chances de dépasser la Belgique (sauf improbable 3-3 belge). Le nombre de buts est en effet le critère suivant la différence de buts pour départager les meileurs troisièmes.



Lire aussi… Lukaku et Doku débuteront-ils face à la Nouvelle-Zélande ? Rudi Garcia répond pour l'un, pas pour l'autre›

Après Nouvelle-Zélande - Belgique

À ce stade, espérons bien sûr qu'il ne faudra plus stresser et que les Diables auront fait le job. Mais dans le cas contraire, voilà les scénarios, alors que trois groupes (J, K et L) joueront encore samedi au lendemain de Nouvelle-Zélande - Belgique.

Groupe J

Dans le groupe J, l'histoire pourrait repasser les plats de manière ironique : alors qu'en 1982, l'Algérie avait été éliminée par un partage honteux entre la RFA et l'Autriche, ce sont désormais les Fennecs et l'Autriche qui seraient tous deux qualifiés avec 4 points en cas de match nul.

Groupe K

Dans le groupe K, c'est simple : une victoire de la République Démocratique du Congo face à l'Ouzbékistan et les Léopards, eux aussi, compteraient 4 points, dépassant les Diables (toujours dans l'hypothèse d'un partage face aux Kiwis). Le Portugal, de son côté, ne risque pas vraiment de finir troisième, sauf catastrophe.

Groupe L

Enfin, dans le groupe L, le Ghana pourrait rendre service aux Belges en battant la Croatie, qui serait alors éliminée. Un match nul entre les Black Stars et les coéquipiers de Luka Modric, par contre, verrait les deux équipes passer au prochain tour. En théorie, le Panama peut aussi finir troisième, mais devrait alors gagner par trois buts d'écart contre l'Angleterre pour dépasser les Diables, et même si ce Mondial est fou, on imagine mal ce scénario.