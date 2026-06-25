Mario Stroeykens veut éviter le scénario Verschaeren : son départ d'Anderlecht se précise

Mario Stroeykens veut éviter le scénario Verschaeren : son départ d'Anderlecht se précise
Photo: © photonews
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Cet été, le moment est enfin venu pour Mario Stroeykens de prendre son envol. Le milieu de terrain de 21 ans est sur le point de quitter Anderlecht, malgré une prolongation de contrat jusqu'en 2028 signée la saison dernière.

La prolongation de contrat n'avait toutefois jamais été pensée comme une garantie d'un long séjour au Lotto Park. Bien au contraire. Mario Stroeykens souhaitait permettre au club qui l'a formé de percevoir une belle indemnité de transfert au moment où il franchirait un cap dans sa carrière. Et ce départ semble aujourd'hui plus proche que jamais.

Un dossier en mouvement depuis plusieurs mois

En coulisses, un transfert est préparé depuis un certain temps. Depuis décembre, l'entourage de Mario Stroeykens travaille activement à explorer le marché afin de trouver la destination idéale pour la suite de sa carrière.

Parme figure actuellement parmi les pistes les plus concrètes. Le club italien suit son dossier depuis plusieurs mois et voit en l'international belge un joueur correspondant parfaitement à son profil de jeunes talents à fort potentiel de développement.

Il suscite également l'intérêt de clubs français et allemands. Plusieurs formations de ces deux championnats se sont renseignées à son sujet et suivent attentivement l'évolution de sa situation. Son départ ne semble donc plus être une question de savoir s'il aura lieu, mais plutôt de déterminer quand il se concrétisera.

Un pur produit de Neerpede

Mario Stroeykens est un pur produit de Neerpede. Il a effectué l'ensemble de sa formation à Anderlecht, gravissant progressivement tous les échelons du centre de formation.

Lire aussi… Un premier prétendant : un club italien se positionne pour Mario Stroeykens

Sa véritable éclosion remonte à la saison 2021-2022. Alors qu'il n'avait que 16 ans, il s'était immédiatement illustré par son sens du but. Son but face à OHL reste notamment gravé dans la mémoire de nombreux supporters anderlechtois. Depuis, il a disputé plus d'une centaine de rencontres avec l'équipe première des Mauves et est devenu un élément important de l'effectif. Malgré cela, le sentiment qu'il pouvait encore franchir un palier est toujours resté présent.

Le besoin d'un nouveau défi

C'est précisément là que réside la principale raison de son départ. Mario Stroeykens estime avoir besoin d'un nouveau défi. Un autre championnat, une autre culture et un nouvel environnement doivent lui permettre de poursuivre sa progression.

Son entourage est convaincu depuis un certain temps qu'il arrive progressivement au bout de ce qu'il peut accomplir en Belgique. Non pas parce qu'il n'a plus rien à apprendre, mais parce qu'un changement de contexte peut favoriser une nouvelle progression. L'exemple de Yari Verschaeren nourrit d'ailleurs cette réflexion.

Le milieu offensif est resté fidèle à Anderlecht ces dernières années, mais n'est jamais parvenu à confirmer sur la scène internationale malgré son immense talent. Les blessures ont joué un rôle, mais sportivement aussi, le grand déclic attendu n'est jamais arrivé. Un scénario que Mario Stroeykens souhaite éviter.

L'heure de franchir un cap

À 21 ans, Mario Stroeykens arrive à un âge où de nombreux talents rejoignent un championnat plus relevé. Il possède désormais une solide expérience en Jupiler Pro League, a disputé des rencontres européennes et a connu plusieurs générations au sein de l'équipe première d'Anderlecht.

Il souhaite désormais se mesurer à un niveau supérieur. Pour Anderlecht, son départ marquera une nouvelle fois la fin de l'histoire d'un joueur emblématique de son académie. En contrepartie, le club devrait percevoir une belle indemnité de transfert, exactement comme Mario Stroeykens l'avait imaginé lorsqu'il avait prolongé son contrat.

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