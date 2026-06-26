Accord trouvé avec le joueur : un départ se précise à Charleroi

Scott Crabbé, journaliste football
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Accord trouvé avec le joueur : un départ se précise à Charleroi
Photo: © photonews
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Cette saison, Charleroi a prêté Zan Rogelj au Wisla Plock. Le latéral slovène pourrait bien rester dans le championnat polonais.

Arrivé gratuitement d'Autriche à Charleroi en 2023, Zan Rogelj s'est heurté à une solide concurrence sur le flanc droit carolo. Titulaire sous les ordres de Felice Mazzù lors de sa première saison dans le Pays Noir, il a ensuite dû se contenter d'un rôle de doublure de Jérémy Pétris, très percutant sur son flanc.

Le départ de Pétris à Watford l'été dernier n'a pas arrangé la situation de Rogelj, puisque Kévin Van den Kerkhof s'est directement imposé comme l'un des hommes forts des Zèbres. Zan Rogelj a alors ainsi été prêté au Wisla Plock, Lewin Blum le remplaçant comme doublure à l'occasion de sa venue en prêt en provenance des Young Boys Berne.

La levée de l'option d'achat de Van den Kerkhof confirme que si Rogelj revient à Charleroi, il ne devrait pas y jouer un rôle de premier plan. Une perspective pas des plus motivantes pour un garçon qui sort d'un prêt réussi en Ekstraklasa polonaise (3 buts et 3 assists, plus que lors de ses deux saisons au Sporting réunies).

Zan Rogelj vers un séjour prolongé au Wisla ?

L'ancien internation slovène (trois sélections) se cherche donc un nouveau challenge cet été, à un an de la fin du contrat le liant à Charleroi. Vu sa situation contractuelle, tout le monde semble avoir à y gagner.

Dans un premier plan, le Motor Lublin (autre club polonais où évolue notamment le défenseur belge Hervé Matthys) a été mentionné pour le récupérer. Mais le journaliste Tomasz Włodarczyk rapporte que c'est bel et bien le Wisla Plock qui devrait le transférer définitivement, en levant tout simplement l'option d'achat négociée avec Charleroi il y a un an. Un accord avec le joueur a été trouvé en ce sens. Zan Rogelj pourrait donc ne pas changer de crèmerie cet été et ainsi continuer à évoluer pour le compte du huitième du dernier championnat polonais.

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