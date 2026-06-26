Enfin un Diable Rouge qui dit les choses comme elles sont : "Nous avons quand même beaucoup plus de qualité"

Pour les Diables Rouges, afin d'éviter de devoir sortir les calculettes, la mission est simple : battre la Nouvelle-Zélande. Et sur papier, cela ne devrait tout de même pas être si difficile, si ?

Pour Brandon Mechele, présent en conférence de presse au BC Place de Vancouver à la veille de Nouvelle-Zélande Belgique, les Diables n'ont pas de raison de paniquer après une entame de Coupe du Monde décevante. "Tout reste possible", a-t-il lancé. "On ne peut partir que d’une seule idée : gagner ce match".

"Le calme a toujours été resté au sein du groupe. Contre l’Iran, le ballon n’a malheureusement pas voulu rentrer, mais on ne doit pas devenir nerveux pour autant. On a suffisamment de qualité : il faut juste y ajouter l'intensité", a analysé le défenseur brugeois.

Mechele a d'ailleurs fait preuve de confiance et osé une sortie qui n'a pas eu l'air de plaire à Rudi Garcia, présent à côté de lui. "La Nouvelle-Zélande va mettre beaucoup d’intensité et on devra répondre présent. Mais avec tout le respect du monde : on a tout simplement plus de qualités qu’eux. Donc ça doit passer".

Museler Chris Wood

La plus grande menace néo-zélandaise, Mechele la voit comme nous en la personne de Chris Wood. L’attaquant de Nottingham Forest est le "target-man" des Néo-Zélandais et sera sans aucun doute la première cible de la défense belge. Mechele semble l’homme idéal pour le neutraliser.

"Si on parvient à le sortir du match, alors on aura neutralisé leur arme principale. C’est aussi l’une de mes qualités : jouer contre ce genre d’attaquant. Et si, en plus, on évite de concéder des phases arrêtées inutiles, alors ça s’annonce bien pour nous", estime Brandon Mechele.



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« Je suis ici pour une raison »

Ces derniers jours, le défenseur a reçu de nombreux messages de soutien après avoir été l'un des meilleurs Diables sur le terrain lors des deux matchs précédents. "J’ai reçu beaucoup de messages. La plupart pour me souhaiter bonne chance, mais aussi pour me dire que je mérite ce qui m'arrive", sourit-il.

"Ça fait plaisir, et je partage cet avis après tout ce que j’ai montré au Club de Bruges. J’ai travaillé dur ces dernières années et j’ai prouvé ce dont je suis capable. Je suis très heureux d’avoir enfin ma chance maintenant".

Le fait d’être pour l’instant l’un des (deux) seuls joueurs à sortir du lot chez les Diables Rouges le rend forcément fier. Avec Courtois, il est l’éclaircie de ce début de tournoi."C’est peut-être dommage pour la Belgique qu’un défenseur soit cité comme meilleur joueur. Mais je suis ici pour une raison. Je veux juste tout donner. Ensuite, on verra jusqu’où on pourra aller".