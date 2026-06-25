Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/06: Nioule

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Nioule

Officiel : Charleroi boucle sa troisième recrue de l'été !

Severin Nioule est Carolo ! Le jeune ailier gauche arrive en provenance du club suédois de Hacken...pour succéder à Parfait Guiagon ? (Lire la suite)