🎥 Doku à l'entraînement... et un Romelu Lukaku qui chambrait les Rouches : "C'est l'académie, ça"

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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🎥 Doku à l'entraînement... et un Romelu Lukaku qui chambrait les Rouches : "C'est l'académie, ça"
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L'ambiance était très détendue à l'entraînement ce jeudi, veille de match décisif pour les Diables Rouges. Au programme, des petits jeux qui ont permis à Romelu Lukaku de chambrer les anciens de l'académie du Standard.

Un mot tout d'abord sur celui que tout le monde attendait à l'entraînement ce jeudi : Jeremy Doku. Le jeune papa était bien présent, très concentré, et pourra donc tenir sa place ce vendredi (heure locale, samedi matin heure belge) face à la Nouvelle-Zélande... mais peut-être pas d'entrée de jeu. 

Les Diables Rouges étaient divisés en petits groupes, comme d'habitude, et le plus turbulent était juste devant nous. Comme souvent, tous les Liégeois étaient rassemblés : Witsel, Moreira, Raskin et Theate étaient ensemble... mais avaient été rejoints par quelques ex-Mauves : Tielemans, Saelemaekers et Lukaku. Thomas Meunier et Amadou Onana complétaient le groupe. 

Neerpede vs "l'académie Dreyfus" 

Et l'ambiance était au chambrage entre les deux académies, celle du Standard et Neerpede. Alors qu'un petit jeu était lancé lors duquel deux joueurs devaient sprinter et le premier arrivé échapper au deuxième en tournant rapidement vers un cône, Theate et Raskin se sont rentrés dedans, provoquant l'hilarité générale. 

"C'est l'académie, ça, t'as appris ça à l'académie Dreyfus", lâchait Romelu Lukaku à Arthur Theate. Lukaku lui-même se mesurait à Diego Moreira, pas le dernier à se marrer : "J'ai peur", rigolait l'ailier de Strasbourg en voyant Lukaku débouler vers lui. Moreira a un lien très fort avec Lukaku et Onana depuis son arrivée dans le noyau.

Après que Nicolas Raskin ait réussi un exercice, Lukaku lui rappellera qu'il a passé deux ans à Neerpede. "Tout ce qu'il réussit, c'est parce qu'il est passé chez nous", plaisante alors Alexis Saelemaekers. Witsel et Raskin s'éloigneront alors en rigolant : "Me parle pas", lance le milieu des Rangers avec le sourire. Une ambiance bon enfant qui laisse augurer du meilleur pour ce troisième match de poules ? 

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