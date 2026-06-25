Romelu Lukaku est clair au sujet de Hans Vanaken : "Quand nous sommes ensemble sur le terrain..."

Les Diables Rouges cherchent toujours leur rythme à la Coupe du monde. Après deux partages décevants, les appels à une titularisation de Hans Vanaken se font de plus en plus nombreux. Romelu Lukaku, lui, n’a aucun doute : sur le terrain, la connexion entre les deux hommes fonctionne à merveille.

Hans Vanaken s'est récemment entretenu avec Romelu Lukaku dans "90+", une série de l'Union belge. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges n'a pas tari d'éloges à l'égard de son coéquipier en sélection.

"Nos styles de jeu se complètent très bien, parce qu'il sait où j'aime recevoir le ballon et moi, je sais comment il aime le recevoir. Quand nous sommes ensemble sur le terrain, cela se voit aussi : à chaque fois qu'il joue et que je suis à ses côtés, il me délivre des passes décisives", a ranconté Romelu Lukaku.

"Nous n'avons pas vraiment d'ego, nous voulons simplement gagner", a-t-il ajouté. "C'est aussi le cas lorsque nous jouons avec Kev ou avec Youri, je pense. Comme nous lisons le jeu très rapidement, il est plus facile d'évoluer tous ensemble."

Hans Vanaken à propos de Romelu Lukaku

Hans Vanaken a lui aussi expliqué pourquoi il apprécie tant d'évoluer aux côtés de Romelu Lukaku : "Nous connaissons les qualités de chacun et nous essayons de les exploiter au maximum. C'est aussi tout simplement très facile de jouer avec un attaquant comme lui. Si vous le mettez en position devant le but, vous savez que, dans environ 90 % des cas, cela finit au fond."