Un jeune talent belge du KRC Genk dans le viseur de plusieurs clubs étrangers

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Photo: © photonews

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Ali Camara pourrait prochainement franchir un cap dans sa carrière. L’ailier droit de 18 ans du KRC Genk suscite notamment un intérêt concret de Côme.

Selon les informations de Sacha Tavolieri via Sky Sport, Côme a pris ces dernières semaines les premiers contacts avec l'entourage d'Ali Camara. Le club italien souhaite continuer à se renforcer cet été et voit en le jeune Belge un profil capable d'apporter une plus-value sportive à court terme. Les discussions entre les différentes parties se poursuivent.

Le KRC Genk avait prolongé le contrat d'Ali Camara jusqu'à l'été 2027 au début du mois d'avril. Les Limbourgeois avaient alors clairement indiqué que l'ailier aurait toutes les opportunités de poursuivre sa progression avec le Jong Genk en Challenger Pro League. Cette prolongation ne rend toutefois pas un transfert impossible. Au contraire, elle renforce la position du club à la table des négociations.

Une belle saison en Challenger Pro League

Ali Camara a disputé 22 rencontres en Challenger Pro League lors de la saison 2025/2026. Il y a inscrit un but et délivré quatre passes décisives. L'ailier droit est considéré comme l'un des talents qui a le plus progressé ces derniers mois à Genk.

Côme n'est pas le seul club intéressé. L'OGC Nice suit également de près la situation de l'international belge. Plusieurs clubs de Bundesliga auraient également manifesté leur intérêt.

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