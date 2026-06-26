Lukaku et Doku débuteront-ils face à la Nouvelle-Zélande ? Rudi Garcia répond pour l'un, pas pour l'autre

Florent Malice
Florent Malice depuis Vancouver
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Lukaku et Doku débuteront-ils face à la Nouvelle-Zélande ? Rudi Garcia répond pour l'un, pas pour l'autre
Photo: © photonews

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Qui l'eut cru ? La Belgique aborde le match contre la Nouvelle-Zélande avec deux cadres incertains : non seulement Lukaku comme attendu, mais aussi Doku, qui est revenu tard de Londres où il a assisté à la naissance de son fils.

Jeremy Doku et Romelu Lukaku démarreront-ils la rencontre de ce vendredi face à la Nouvelle-Zélande ? Si vous nous aviez demandé de miser une piécette sur une réponse, la voilà : non (et notre onze idéal en tenait compte). Mais la question a bien sûr été posée à Rudi Garcia, qui a répondu très clairement concernant Doku, un peu moins concernant Lukaku.

"Jeremy Doku est revenu à l'entraînement cette semaine mais il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Normalement, il ne démarrera pas la rencontre. Mais c'est aussi un joueur qui peut amener énormément en sortie de banc", souligne le sélectionnneur des Diables Rouges. "Et sans lui, nous sommes aussi parvenus à nous créer énormément d'occasions face à l'Iran".

Lukaku ne peut pas jouer 90 minutes non plus, mais... 

Et concernant Big Rom' ? Avant le match contre l'Iran, personne ne l'imaginait titulaire. Peut-il désormais enchaîner ? "Les choses sont claires : Romelu ne peut pas jouer 90 minutes. Ca veut dire que s'il démarre, il devra sortir, et que s'il ne démarre pas, il sortira", a lancé Garcia, déclenchant l'hilarité de quelques personnes dans la salle (et souriant lui-même) devant une telle évidence. 

Pas de réponse claire, donc, concernant Lukaku - ce qui laisse sous-entendre que le meilleur attaquant de l'histoire des Diables Rouges démarrera bel et bien la rencontre. Après tout, si un tel risque a été pris alors que la Belgique n'était pas dos au mur, il serait difficilement compréhensible que Garcia prenne une autre décision - même si à nos yeux, un Romelu dans un tel état de méforme serait peut-être meilleur s'il pouvait monter au jeu et se donner à fond une demi-heure face à des défenseurs fatigués.

Lire aussi… Romelu Lukaku est clair au sujet de Hans Vanaken : "Quand nous sommes ensemble sur le terrain..."
"Ces joueurs ont l'habitude de jouer tous les trois jours. Romelu a eu cinq jours de récupération depuis l'Iran. Pour eux, c'est du luxe", a encore souligné Rudi Garcia, ce qui semble là aussi pointer vers une titularisation de Lukaku. 

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