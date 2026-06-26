Le RFC Liège démarre sa préparation par un partage face à une équipe amateur

Le RFC Liège a disputé son premier match amical de la saison ce mercredi. Les Sang et Marine se déplaçaient à Richelle.

Face à la formation de quatrième division (D2 ACFF), les Sang et Marine ont été tenus en échec sur le score de 1-1. Reno Wilmots a inscrit le seul but liégeois au stade de la Cité de l'Oie.

Gaëtan Englebert s'est exprimé au micro de son club après la rencontre : "C’était typiquement un match de début de préparation, avec du bon et du moins bon. On va continuer de bien nous préparer et d’observer les renforts potentiels."

Le RFC Liège a repris les entraînements le 18 juin dernier, après des tests médicaux effectués les 16 et 17 juin. Le 1er juillet, une nouvelle trêve aura lieu, avant une reprise définitive le 13 juillet.

Prochain match ce samedi

Ce samedi, le RFC Liège affrontera Malmedy, champion en titre de P1. Les Sang et Marine espèrent cette fois s'imposer après avoir été tenus en échec lors de leur premier match de préparation.

Concernant la Challenger Pro League, elle reprendra le 17 août pour les Sang et Marine. Ils affronteront les Francs Borains à Rocourt à 20h00. Cette saison, ils espèrent évidemment faire aussi bien, voire mieux que lors de la précédente, où ils se sont qualifiés pour les playoffs en terminant quatrièmes.



