LIVE Coupe du monde 25/6 : Zeno Debast passera un scanner ce samedi

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LIVE Coupe du monde 25/6 : Zeno Debast passera un scanner ce samedi
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Florent Malice

Zeno Debast passera un scanner ce samedi matin

Ce jeudi, matin heure locale et soir heure belge, l'Union Belge a communiqué au sujet de Zeno Debast. Le défenseur central continue sa rééducation au camp d'entraînement des Seattle Sounders à Renton, et n'a pas encore pu participer pleinement à une séance d'entraînement avec les Diables Rouges. Mais la décision de le conserver au sein du groupe avait déjà été prise avant le deuxième match de poules, face à l'Iran.

Ce samedi, Debast passera un nouvel IRM, a annoncé la fédération. "Comme prévu. Jusqu'à présent, tout se passe selon le plan", a ajouté le directeur technique de la fédération, Vincent Mannaert. On saura donc samedi si Zeno Debast peut enfin reprendre le chemin de l'entraînement, et rentrer en ligne de compte à partir des matchs à élimination directe. 

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Nicolas Baccus

Son Heung-min : "Il n'y a aucun problème dans l'équipe"

Son Heung-min est apparu très déçu après la défaite de la Corée du Sud contre l'Afrique du Sud cette nuit (1-0). Monté à la mi-temps, l'ancien joueur de Tottenham n'a pas pu éviter la défaite de son équipe, qui peut toujours malgré tout se qualifier en tant que meilleur troisième.

Il a tenu à rassurer sur l'ambiance dans le groupe (zone mixte) : "Il n’y avait aucun problème dans l’ambiance de l’équipe. Comme je vous l’ai dit plus tôt, les joueurs trouvent ça dommage. Ils ont clairement tout donné, mais quand le match ne se déroule pas comme prévu, forcément, on éprouve des regrets. Les joueurs sont tristes, moi y compris… Mais je peux vous dire qu’il n’y a aucun problème au sein de l’équipe."

Nicolas Baccus

Neymar et Ronaldinho se sont enlacés au moment de la montée au jeu du Brésil sur la pelouse du Hard Rock Stadium de Miami. Un moment magique entre deux icônes du football brésilien.

Le natif de Porto Alegre suit assidûment les résultats de son ancienne sélection. L’ancien joueur du FC Barcelone et de l’AC Milan, notamment, a disputé un total de 97 matchs sous les couleurs brésiliennes entre 1999 et 2013 et y a inscrit pas moins de 33 buts.

Il restera évidemment à tout jamais comme l’une des plus grandes légendes de l’histoire du football brésilien, et même mondial.

Nicolas Baccus

Neymar : "Un immense soulagement"

Neymar a fait ses débuts à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil cette nuit contre l'Écosse (0-3). Contraint de rester en tribune en raison d’une blessure au mollet lors des deux premières journées de la phase de groupes, il était évidemment ravi de disputer une vingtaine de minutes.

C’était un moment très important pour lui, comme il l’a expliqué après la rencontre (via Lance!) : "Je suis allé aux vestiaires, tout seul, et j’ai versé quelques larmes. C’est un immense soulagement de revivre tout ça. C’est un moment de gratitude. Je remercie Dieu de pouvoir vivre cela à nouveau. J’ai passé de longues journées loin de la sélection brésilienne. J’étais parti depuis longtemps, c’est donc une sélection différente, je la vois d’un autre œil. Mais je suis très heureux d’avoir pu revenir jouer une Coupe du Monde et défendre la sélection brésilienne après tant d’années."

Nicolas Baccus

Assim Madibo lourdement sanctionné

Le joueur qatari Assim Madibo a été suspendu cinq matchs par la FIFA suite à sa grossière faute, entraînant la fracture de la jambe du Canadien Ismaël Koné lors de la deuxième journée du groupe B de la Coupe du monde 2026. Le joueur d'Al-Wakrah SC avait été expulsé à la 53e minute de jeu dans cette rencontre entre le Canada et le Qatar (6-0).

Le Qatar est de toute façon éliminé de la Coupe du monde. Les hommes de Julen Lopetegui se sont inclinés contre la Bosnie-Herzégovine ce mercredi soir (3-1). La sanction du joueur s'applique à toutes les rencontres internationales.

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