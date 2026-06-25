LIVE Coupe du monde 25/6 : Zeno Debast passera un scanner ce samedi
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Zeno Debast passera un scanner ce samedi matin
Ce jeudi, matin heure locale et soir heure belge, l'Union Belge a communiqué au sujet de Zeno Debast. Le défenseur central continue sa rééducation au camp d'entraînement des Seattle Sounders à Renton, et n'a pas encore pu participer pleinement à une séance d'entraînement avec les Diables Rouges. Mais la décision de le conserver au sein du groupe avait déjà été prise avant le deuxième match de poules, face à l'Iran.
Ce samedi, Debast passera un nouvel IRM, a annoncé la fédération. "Comme prévu. Jusqu'à présent, tout se passe selon le plan", a ajouté le directeur technique de la fédération, Vincent Mannaert. On saura donc samedi si Zeno Debast peut enfin reprendre le chemin de l'entraînement, et rentrer en ligne de compte à partir des matchs à élimination directe.
Romelu Lukaku est clair au sujet de Hans Vanaken : "Quand nous sommes ensemble sur le terrain..."
Les Diables Rouges cherchent toujours leur rythme à la Coupe du monde. Après deux partages décevants, les appels à une titularisation de Hans Vanaken se font de plus en plus nombreux. Romelu Lukaku, lui, n’a aucun doute : sur le terrain, la connexion entre les deux hommes fonctionne à merveille. (Lire la suite)
Une défense à trois? Un milieu très offensif ? Voici les onze Diables que nous voulons voir à Vancouver
Il va falloir que Rudi Garcia ose quelque chose ce vendredi à Vancouver pour que le jeu des Diables Rouges se fluidifie et que les occasions finissent enfin au fond. Derrière aussi, il faudra répondre à l'absence de Nathan Ngoy. (Lire la suite)
Guillermo Ochoa entre dans l'histoire de la Coupe du monde
Guillermo Ochoa est monté au jeu à la 78e minute de la rencontre entre la République tchèque et le Mexique (0-3) cette nuit. Il a alors validé une sixième participation à une Coupe du monde, comme les légendes du football Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. (Lire la suite)
Son Heung-min : "Il n'y a aucun problème dans l'équipe"
Son Heung-min est apparu très déçu après la défaite de la Corée du Sud contre l'Afrique du Sud cette nuit (1-0). Monté à la mi-temps, l'ancien joueur de Tottenham n'a pas pu éviter la défaite de son équipe, qui peut toujours malgré tout se qualifier en tant que meilleur troisième.
Il a tenu à rassurer sur l'ambiance dans le groupe (zone mixte) : "Il n’y avait aucun problème dans l’ambiance de l’équipe. Comme je vous l’ai dit plus tôt, les joueurs trouvent ça dommage. Ils ont clairement tout donné, mais quand le match ne se déroule pas comme prévu, forcément, on éprouve des regrets. Les joueurs sont tristes, moi y compris… Mais je peux vous dire qu’il n’y a aucun problème au sein de l’équipe."
Neymar et Ronaldinho se sont enlacés au moment de la montée au jeu du Brésil sur la pelouse du Hard Rock Stadium de Miami. Un moment magique entre deux icônes du football brésilien.
Le natif de Porto Alegre suit assidûment les résultats de son ancienne sélection. L’ancien joueur du FC Barcelone et de l’AC Milan, notamment, a disputé un total de 97 matchs sous les couleurs brésiliennes entre 1999 et 2013 et y a inscrit pas moins de 33 buts.
Il restera évidemment à tout jamais comme l’une des plus grandes légendes de l’histoire du football brésilien, et même mondial.
Neymar e Ronaldinho.— njdeprê - marlon (@njdmarlon) June 24, 2026
que momento. 🇧🇷 pic.twitter.com/768STnViuK
🚨 Neymar 🤝 Ronaldinho 🇧🇷— Sports on Predict (@predictdotsport) June 24, 2026
Two legends at Scotland vs Brazil 🔥 pic.twitter.com/FNqrY5ubiP
Neymar : "Un immense soulagement"
Neymar a fait ses débuts à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil cette nuit contre l'Écosse (0-3). Contraint de rester en tribune en raison d’une blessure au mollet lors des deux premières journées de la phase de groupes, il était évidemment ravi de disputer une vingtaine de minutes.
C’était un moment très important pour lui, comme il l’a expliqué après la rencontre (via Lance!) : "Je suis allé aux vestiaires, tout seul, et j’ai versé quelques larmes. C’est un immense soulagement de revivre tout ça. C’est un moment de gratitude. Je remercie Dieu de pouvoir vivre cela à nouveau. J’ai passé de longues journées loin de la sélection brésilienne. J’étais parti depuis longtemps, c’est donc une sélection différente, je la vois d’un autre œil. Mais je suis très heureux d’avoir pu revenir jouer une Coupe du Monde et défendre la sélection brésilienne après tant d’années."
Assim Madibo lourdement sanctionné
Le joueur qatari Assim Madibo a été suspendu cinq matchs par la FIFA suite à sa grossière faute, entraînant la fracture de la jambe du Canadien Ismaël Koné lors de la deuxième journée du groupe B de la Coupe du monde 2026. Le joueur d'Al-Wakrah SC avait été expulsé à la 53e minute de jeu dans cette rencontre entre le Canada et le Qatar (6-0).
Le Qatar est de toute façon éliminé de la Coupe du monde. Les hommes de Julen Lopetegui se sont inclinés contre la Bosnie-Herzégovine ce mercredi soir (3-1). La sanction du joueur s'applique à toutes les rencontres internationales.
Un scénario inattendu ? Comment la troisième place pourrait être une aubaine pour les Diables Rouges
L'Union Belge n’a pas encore décidé quant à la suite des opérations en cas de qualification. Voyager directement vers la ville suivante ou rester à Seattle pour s’entraîner et ne se déplacer que juste avant le match. Même si la FIFA semble, elle aussi, avoir son mot à dire. (Lire la suite)
"Une réponse claire à ces grandes gueules" : Hugo Broos sort l'artillerie lourde en conférence de presse
Hugo Broos ne cesse d’écrire l’histoire avec l’Afrique du Sud. Grâce à une courte victoire contre la Corée du Sud, les Bafana Bafana se sont qualifiés, à la surprise générale, pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Après la rencontre, le sélectionneur belge est apparu très ému. (Lire la suite)
Le guide des supporters des Diables à Vancouver
Place au troisième match de poules des Diables Rouges. Direction Vancouver, une ville bien différente des deux précédentes. (Lire la suite)
Un top 3 inquiétant : la Belgique a un très gros problème
Les Diables Rouges se procurent des occasions, mais manquent cruellement d'efficacité devant le but depuis le début de la Coupe du monde 2026. (Lire la suite)
Deux artistes ensemble ? Hans Vanaken évoque sa connexion avec Kevin De Bruyne
Verra-t-on les deux milieux de terrain les plus créatifs du noyau belge alignés de concert ? Hans Vanaken a en effet les faveurs des pronostics pour démarrer, et on imagine mal Rudi Garcia sortir Kevin De Bruyne du onze de base. (Lire la suite)
Le Brésil et le Maroc finissent en beauté, de belles affiches en perspective en seizièmes
À égalité de points en tête du groupe C, le Brésil et le Maroc ont conclu leur phase de groupe avec une victoire. Haïti est définitivement éliminé mais aura mené la vie dure aux Marocains. (Lire la suite)
L'Afrique du Sud d'Hugo Broos en seizième de finale, une équipe européenne rentre à la maison
Tous les verdicts sont connus dans le groupe A. La nuit a souri à l'Afrique du Sud d'Hugo Broos, tandis que la République Tchèque est définitivement éliminée. (Lire la suite)
L'étonnante histoire du binational belge qui a joué 35 fois pour la Nouvelle-Zélande
Connaissez-vous Christian Bouckenooghe ? Si vous étiez un suiveur assidu du championnat belge à la fin des années 90, c'est bien possible. Mais savez-vous que ce joueur de père belge a défendu 35 fois les couleurs de la Nouvelle-Zélande ? (Lire la suite)
Pas d'appel : Rudi Garcia devra se passer de Nathan Ngoy contre la Nouvelle-Zélande
L'Union belge n'a pas fait appel de la suspension de Nathan Ngoy. L'ancien défenseur du Standard de Liège manquera le match décisif contre la Nouvelle-Zélande samedi à 5h du matin. Theate devrait le remplacer. (Lire la suite)
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