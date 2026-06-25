Burgess a dû donner certaines garanties : la discussion avec Rik De Mil qui a conclu le deal avec Gand

La Gantoise a frappé fort en recrutant Christian Burgess lors de ce mercato. Rik De Mil s'est exprimé avec enthousiasme sur son renfort.

Dans l'euphorie de sa qualification au détriment de Genk pour le deuxième tour préliminaire de la Conférence League, La Gantoise a confirmé son ambition en attirant Christian Burgess, capitaine et véritable pilier des succès de l'Union Saint-Gilloise ces denières années.

Après avoir un temps cru pouvoir entraîner Burgess avant de voir Mehdi Bayat tuer dans l'oeuf le flirt avec l'Union, Rik De Mil est ravi de pouvoir compter sur Burgess dans son équipe : "Quand j’ai appris que Christian était éventuellement accessible, cela m’a semblé une piste très intéressante", sourit-il dans Het Nieuwsblad.

Christian Burgess veut emmener ses nouveaux coéquipiers dans son sillage

L'Anglais de 34 ans a malgré dû offrir certaines garanties à son nouveau club et à son nouvel entraîneur : "Christian a tout de même beaucoup prouvé à l’Union, mais il fallait aussi pouvoir évaluer avec quelles ambitions il viendrait à Gand".

Il n'a pas fallu longtemps pour rassurer Rik De Mil : "Lors d’une bonne discussion, Christian m’a convaincu que sa mentalité de vainqueur est toujours intacte. J’ai trouvé sa manière d’en parler impressionnante. C’est aussi un vrai leader et c’est exactement ce dont nous avions besoin".



Après plusieurs saisons fameusement en dents de scie, La Gantoise veut retrouver une certaine régularité et pense que Christian Burgess peut transmettre au noyau la constance observée à l'Union, basée sur une exigence sans compromis.