Un ancien joueur du RWDM et de l’Antwerp suspendu 11 matchs pour racisme

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Un ancien joueur du RWDM et de l’Antwerp suspendu 11 matchs pour racisme
Photo: © photonews
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L’ancien joueur du RWDM et de l’Antwerp notamment, Pierre Dwomoh, a écopé de 11 matchs de suspension par la Fédération anglaise de football après avoir tenu des propos racistes envers un coéquipier de Watford.

La sanction concerne deux faits distincts concernant un joueur U21 d'origine indienne. Le 27 octobre 2025, avant un match contre Swansea City, Pierre Dwomoh avait demandé au joueur s’il était "noir ou clair de peau". Après que celui-ci lui a répondu qu’il était "brun", Dwomoh avait lancé : "Le brun n’est pas une couleur". Quelques jours plus tard, le 4 novembre 2025, avant une rencontre face à Colchester United, il lui avait également demandé : "Comment vont tes magasins du coin ?".

Watford Observer rapporte qu'une commission indépendante a jugé le joueur coupable d'une infraction "très grave" et "totalement inacceptable".

Cette dernière note également que Pierre Dwomoh n'a pas directement assumé sa responsabilité. Il n'a pas exprimé de remords, il a préféré faire pression sur le joueur afin qu'il retire sa plainte. Plus tard, il a finalement reconnu ses torts et a présenté ses excuses.

Une amende de 2500 livres

En plus de la sanction de 11 matchs de suspension, le joueur écope d'une amende de 2500 livres et va devoir suivre un programme éducatif obligatoire. Lors de l'audience, le joueur a insisté sur le fait qu'il "n'avait pas l'intention d'être raciste". Il a ajouté que ses commentaires visaient à "détendre l'atmosphère". Selon lui, la situation a bien pris plus d'ampleur que prévu, affirmant que sa petite amie était britannique et d'origine indienne et qu'il a déjà plaisanté avec elle sur la couleur de peau. Il estime que la victime profite de la situation.


Watford, qui a lui-même signalé l'incident aux autorités, a soutenu la sanction. Le joueur est désormais annoncé tout proche d'un départ vers le club turc de Konyaspor (première division). Ce sera un dossier à suivre de près dans les prochaines semaines.

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