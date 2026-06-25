Officiel : un ancien de Pro League de retour en Belgique pour renforcer la RAAL

Scott Crabbé, journaliste football
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Officiel : un ancien de Pro League de retour en Belgique pour renforcer la RAAL
Photo: © photonews
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La RAAL a officialisé ce soir l'arrivée d'Ismaila Coulibaly. Le milieu de terrain malien connaît bien la Pro League pour avoir évolué au Beerschot durant deux ans.

Après Siad Gourville, Mátyás Kovacs, Elias Filet et Quentin Benaets, la RAAL tient déjà sa cinquième recrue de l'été. Edward Still pourra en effet compter sur Ismaila Coulibaly, un milieu de terrain malien de 25 ans actif au LASK Linz, dans le championnat autrichien.

Le LASK a réalisé une saison historique avec un doublé coupe - championnat, mais Coulibaly n'a pas joué un rôle majeur, débutant 11 matchs comme titulaire. Ayant perdu sa place au milieu, le joueur souhaitait retrouver un club avec la perspective de retrouver plus de temps de jeu.

Avec la concurrence en vue à Linz vu la lourdeur du calendrier apportée par la Coupe d'Europe, le LASK ne pouvait pas le lui promettre. Coulibaly a donc signé à La Louvière, malgré un contrat courant jusqu'en 2028 en Autriche.

Un joli coup pour les Loups

Sa venue en Pro League est en réalité un retour puisqu'il a évolué de 2020 à 2022 au Beerschot. Sa première saison sous les ordres d'Hernan Losada avait été particulièrement riche. Au sein de l'équipe surprise de la compétition, Coulibaly avait marqué cinq buts aux côtés de joueurs comme Raphael Holzhauser ou Tarik Tissoudali. Il y avait également travaillé avec Will Still, le frère de son futur entraîneur.

A l'issue de son prêt au Kiel, l'éphémère international malien était retourné à Sheffield United, son club propriétaire, qui a fini par le céder définitivement au LASK en janvier 2025. Avant cela, Coulibaly était arrivé en Europe du côté de Sarpsborg en janvier 2019, Sheffield avait déboursé deux millions pour l'attirer.

L'année dernière, Frédéric Taquin déplorait le manque de joueurs disposant d'un réél vécu en première division, Edward Still pourra compter sur un joueur disposant déjà d'une certaine expérience, mais aussi d'un profil intéressant par son volume de jeu au milieu de terrain.

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