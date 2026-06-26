Un club de Pro League se serait bien vu débaucher Jean-François Gillet au Standard

Scott Crabbé, journaliste football
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Un club de Pro League se serait bien vu débaucher Jean-François Gillet au Standard
Photo: © photonews
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Une page se tourne dans le staff de Malines. Après sept ans comme entraîneur des gardiens, Stef Pauwels retourne s'occuper des jeunes du centre de formation. Le KV a trouvé son successeur.

Malines a entériné aujourd'hui le départ de Stef Pauwels, qui entraînait les gardiens du noyau A depuis 2019. Outre le mercato rayon joueurs, la direction a donc dû lui désigner un successeur. Avec plusieurs anciens de la maison envisagés.

Wouter Biebauw a ainsi fait partie des pistes malinoises. L'ancien gardien a connu ses plus belles années de sa carrière de joueur derrière les Casernes, où il a disputé pas moins de 125 matchs entre 2008 et 2015. Problème : Biebauw n'est pas libre, il est actuellement sous contrat au Cercle de Bruges.

Autre piste envisagée, celle de Jean-François Gillet. Le Liégeois de 47 ans était revenu en Belgique du côté de Malines en 2015, après 16 saisons en Italie, il avait ensuite bouclé la boucle au Standard. Autre problème : après avoir raccroché les gants à Sclessin en 2021, Gillet s'est recyclé est toujours actif en bords de Meuse et n'était donc lui non plus pas en position de revenir derrière les Casernes.

Jean-François Gillet reste à Liége

Le KV a donc fini par opter pour un autre ancien Malinois en la personne de Jugoslav Lazic. Le Belgo-serbe n'a jamais joué à Malines mais en a été l'entraîneur des gardiens de 2016 à 2018, quelques mois après les départs de Biebauw puis de Gillet.


Lazic avait à l'époque coaché des gardiens tels que Colin Coosemans et Anthony Moris, qui se livraient une solide bataille pour être le numéro un. Après avoir travaillé sous les ordres de Dennis van Wijk, Aleksandar Jankovic et Yannick Ferrera, l'ancien gardien de Lokeren a suivi le dernier cité au RWDM et dans le club égyptien du Zamalek. Il était sans club depuis novembre dernier et le départ de Ferrera et de son staff. Le voici donc de retour en Pro League.

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