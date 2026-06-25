Parmi les indésirables du Standard avec Grejohn Kyei : une offre repoussée par Thomas Henry

Thomas Henry fait désormais partie des indésirables au Standard. Une porte de sortie s'est présentée à lui, mais l'attaquant des Rouches l'a immédiatement refermée.

Et dire que Thomas Henry avait débuter la saison avec deux buts lors de trois premiers matchs de la saison avant de retrouver Vincent Euvrard, l'entraîneur avec qui il s'était révélé à Louvain. Non seulement l'attaquant français n'a retrouvé qu'à une seule reprise le chemin des filets depuis le changement d'entraîneur, mais il a surtout complètement disparu de la circulation.

Pas repris lors des Europe Playoffs, Henry n'a plus débuté le moindre match en Rouche depuis janvier, lors de la défaite 0-4 contre La Gantoise. Jugé trop lent par rapport aux autres profils en attaque, le natif d'Argenteuil n'entre plus dans les plans d'Euvrard.

Quel avenir pour Thomas Henry, l'une des déceptions du premier mercato de Marc Wilmots ?

Alors qu'il arrivait il y a un an avec les promesses entourant un joueur aux 67 rencontres de Serie A, Thomas Henry débutera la saison hors du noyau A. Lors du premier entraînement collectif de l'été prévu samedi après les traditionnels tests physiques, l'ancien de Venise, Palerme et de l'Hellas Vérone sera en effet parmi les absents.

L'ancien buteur de Tubize et Louvain n'a pour l'heure comme seul horizon que la reprise de l'entraînement avec les U23. Un candidat s'est pourtant porté volontaire pour le relancer cet été. SudInfo rapporte en effet que le club turc du Fatih Karagümrük s'est manifesté. Mais le joueur a décliné l'offre du club de l'ancien Rouche Filip Mladenovic (transféré pour 1,20 million par le Standard en 2017).



Thomas Henry reste donc pour l'heure au Standard. Sans la moindre perspective (même le SL 16 est paré à son poste avec la signature d'Antoine Mazure en provenance d'Habay), il a donc tout intérêt à se trouver un nouveau challenge cet été, sous peine de vivre sa dernière année de contrat à Sclessin au placard, en compagnie d'un certain Grejohn Kyei parmi les indésirables.