Exclusif - Un autre Belge en route vers la Premier League: il aura un sacré costume à remplir

Les choses sont grandes qu'Arne Engels évolue en Premier League la saison prochaine. L’intérêt pour le milieu de terrain du Celtic est tellement grand qu’il a l’embarras du choix, mais un club mène clairement la danse.

Arne Engels (22 ans) jouit d’une très belle cote en Angleterre après la saison de haut niveau qu’il vient de réaliser avec le Celtic Glasgow, en Écosse. À l’heure actuelle, il a effectivement l’embarras du choix, mais deux options sont particulièrement concrètes : Nottingham Forest et Crystal Palace.

Du côté de Forest, qui insiste fortement, il pourrait devenir le successeur d’Elliot Anderson, en partance pour Manchester City. L'international anglais, qui dispute en ce moment la Coupe du Monde avec les Three Lions, devrait rejoindre les Citizens contre 150 millions d'euros, un record en Premier League.

Arne Engels successeur d'Anderson à Nottingham Forest ?

Inutile de préciser que ce transfert va offrir des moyens à Nottingham Forest, de quoi convaincre Engels comme le Celtic. D’autres cadors restent à l’affût, mais Forest pousse clairement pour boucler le dossier. Tottenham, Fulham, l’AS Rome et l’Atlético Madrid le placeraient également très haut sur leur liste.

Le conte de fées d’Engels, qui avait quitté le Club de Bruges faute de temps de jeu, se poursuit donc. Du Club NXT à Augsbourg, puis au Celtic Glasgow : désormais, la Premier League lui fait de l’œil et il est quasiment certain qu’il y évoluera la saison prochaine.

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L’accord doit être finalisé la semaine prochaine, ou au plus tard au début de la suivante, car Engels veut effectuer une préparation complète avec sa nouvelle équipe.