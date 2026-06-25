"Trois critères essentiels" : Antoine Sibierski dévoile les coulisses de l'arrivée de Vitor Bruno

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
"Trois critères essentiels" : Antoine Sibierski dévoile les coulisses de l'arrivée de Vitor Bruno
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4355

Vitor Bruno a officiellement été présenté à la presse par Anderlecht. Kenneth Bornauw et Antoine Sibierski sont fiers de leur coup.

Il y a quelques semaines, c'est Antoine Sibierski qui se tenait pour la première fois dans la salle de presse du Lotto Park, pour sa conférence de presse d'intronisation. Cette après-midi, il accompagnait cette fois Vitor Bruno pour sa première prise de parole en Mauve.

Après avoir laissé son nouvel entraîneur se présenter à la presse belge, le directeur sportif a expliqué son choix, le premier d'envergure à la tête du Sporting. "Nous avions défini trois critères essentiels : la personnalité, le style de coaching et les qualités managériales d’un entraîneur".

L'entraîneur portugais cochait toutes les cases : "Grâce à mon réseau, j’ai pu recueillir les informations nécessaires sur Vitor Bruno. Il est clair qu’il correspond parfaitement à l’ADN de notre club. Nous avons pris le temps de nous rencontrer et avons eu plusieurs longues conversations. J’ai été convaincu par ses qualités humaines. Il correspond parfaitement à ce que je souhaite réaliser avec ce club".

Vitor Bruno adoubé par sa nouvelle direction

Le match entre le CEO Kenneth Bornauw et l'ancien adjoint de Sérgio Conceição a également été immédiat : "Vitor était clairement notre candidat numéro un. À la fin de la saison – il y a à peine quatre semaines – nous avons procédé à une évaluation approfondie de l'équipe technique. Nous avons ensuite entamé un processus rigoureux avec Antoine Sibierski, conscients du peu de temps dont nous disposions. En effet, dans quatre semaines, nous disputerons notre premier tour de qualification européen".


"Cela nous laissait moins de marge de manœuvre que d'autres clubs, mais avec l'arrivée de Vitor Bruno et d'Antoine Sibierski, et le retour de Jean Kindermans, nous sommes désormais pleinement prêts à entamer cette préparation et à construire l'avenir du club", conclut Bornauw, confiant en la capacité d'Anderlecht à retrouver les sommets du football belge.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

🎥 Doku à l'entraînement... et un Romelu Lukaku qui chambrait les Rouches : "C'est l'académie, ça"

🎥 Doku à l'entraînement... et un Romelu Lukaku qui chambrait les Rouches : "C'est l'académie, ça"

22:09
3
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/06: Henry - De Almeida - Coulibaly

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/06: Henry - De Almeida - Coulibaly

23:00
Gillet, Lukaku, De Cat, son franc-parler : les premières vérités de Vitor Bruno sur Anderlecht

Gillet, Lukaku, De Cat, son franc-parler : les premières vérités de Vitor Bruno sur Anderlecht

19:00
Parmi les indésirables du Standard avec Grejohn Kyei : une offre repoussée par Thomas Henry

Parmi les indésirables du Standard avec Grejohn Kyei : une offre repoussée par Thomas Henry

23:00
Burgess a dû donner certaines garanties : la discussion avec Rik De Mil qui a conclu le deal avec Gand

Burgess a dû donner certaines garanties : la discussion avec Rik De Mil qui a conclu le deal avec Gand

22:20
La reprise se rapproche au Standard : un revenant veut convaincre Euvrard, deux indésirables dans le noyau B

La reprise se rapproche au Standard : un revenant veut convaincre Euvrard, deux indésirables dans le noyau B

21:30
LIVE Coupe du monde 25/6 : Zeno Debast passera un scanner ce samedi

LIVE Coupe du monde 25/6 : Zeno Debast passera un scanner ce samedi

21:50
Mario Stroeykens veut éviter le scénario Verschaeren : son départ d'Anderlecht se précise

Mario Stroeykens veut éviter le scénario Verschaeren : son départ d'Anderlecht se précise

16:30
Le Club de Bruges pense à un ancien de la maison pour remplacer Simon Mignolet

Le Club de Bruges pense à un ancien de la maison pour remplacer Simon Mignolet

21:00
1
Hugo Broos entre dans l'histoire du Mondial : "J'ai toujours cru en ce groupe"

Hugo Broos entre dans l'histoire du Mondial : "J'ai toujours cru en ce groupe"

20:30
Romelu Lukaku est clair au sujet de Hans Vanaken : "Quand nous sommes ensemble sur le terrain..."

Romelu Lukaku est clair au sujet de Hans Vanaken : "Quand nous sommes ensemble sur le terrain..."

20:00
1
Dès le premier entraînement : la nouvelle règle de Vítor Bruno qui a fait grimacer Nathan De Cat

Dès le premier entraînement : la nouvelle règle de Vítor Bruno qui a fait grimacer Nathan De Cat

15:00
Une défense à trois? Un milieu très offensif ? Voici les onze Diables que nous voulons voir à Vancouver

Une défense à trois? Un milieu très offensif ? Voici les onze Diables que nous voulons voir à Vancouver

19:30
1
L'un des gros coups de l'été : Mons va chercher le meilleur buteur de D1 Amateurs à Virton !

L'un des gros coups de l'été : Mons va chercher le meilleur buteur de D1 Amateurs à Virton !

19:20
Officiel : un ancien de Pro League de retour en Belgique pour renforcer la RAAL

Officiel : un ancien de Pro League de retour en Belgique pour renforcer la RAAL

18:20
Officiel : le premier défi à l'étranger de Wouter Vrancken est acté

Officiel : le premier défi à l'étranger de Wouter Vrancken est acté

18:02
1
Le Standard renonce à faire appel après les sanctions liées aux incidents contre Charleroi

Le Standard renonce à faire appel après les sanctions liées aux incidents contre Charleroi

16:48
"La Belgique aurait mérité un titre" : Laurent Ciman revient sur la génération dorée

"La Belgique aurait mérité un titre" : Laurent Ciman revient sur la génération dorée

17:30
Guillermo Ochoa entre dans l'histoire de la Coupe du monde

Guillermo Ochoa entre dans l'histoire de la Coupe du monde

16:00
Virton contre-attaque : le transfert de l'un des meilleurs buteurs de D1 FFA vers Dender contesté !

Virton contre-attaque : le transfert de l'un des meilleurs buteurs de D1 FFA vers Dender contesté !

15:30
3
📷 L’Antwerp rend hommage à la ville avec son nouveau maillot extérieur

📷 L’Antwerp rend hommage à la ville avec son nouveau maillot extérieur

14:30
Anderlecht a observé une jeune pépite de Serie A : le remplaçant de César Huerta ?

Anderlecht a observé une jeune pépite de Serie A : le remplaçant de César Huerta ?

13:26
OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un club de Liga

OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un club de Liga

13:00
Un joueur du PSG apporte son soutien à Jérémy Doku : "Il ne faut pas en faire trop"

Un joueur du PSG apporte son soutien à Jérémy Doku : "Il ne faut pas en faire trop"

14:00
"Cela peut être un inconvénient, mais aussi un avantage" : Anderlecht s'explique sur la surprise Vítor Bruno

"Cela peut être un inconvénient, mais aussi un avantage" : Anderlecht s'explique sur la surprise Vítor Bruno

09:00
Un transfert à un million : pas encore présenté, Wouter Vrancken va déjà chercher un joueur en Belgique

Un transfert à un million : pas encore présenté, Wouter Vrancken va déjà chercher un joueur en Belgique

12:30
Un scénario inattendu ? Comment la troisième place pourrait être une aubaine pour les Diables Rouges Analyse

Un scénario inattendu ? Comment la troisième place pourrait être une aubaine pour les Diables Rouges

11:30
2
Officiel : Charleroi boucle sa troisième recrue de l'été !

Officiel : Charleroi boucle sa troisième recrue de l'été !

10:18
"Une réponse claire à ces grandes gueules" : Hugo Broos sort l'artillerie lourde en conférence de presse

"Une réponse claire à ces grandes gueules" : Hugo Broos sort l'artillerie lourde en conférence de presse

11:00
Le guide des supporters des Diables à Vancouver

Le guide des supporters des Diables à Vancouver

10:00
Malgré la première d'Nsalambi et but de Wilmots : le RFC Liège freiné pour son premier match amical

Malgré la première d'Nsalambi et but de Wilmots : le RFC Liège freiné pour son premier match amical

09:30
Chaos lors du choc wallon : des sanctions jusqu'en 2028 pour les deux camps

Chaos lors du choc wallon : des sanctions jusqu'en 2028 pour les deux camps

08:30
Un premier prétendant : un club italien se positionne pour Mario Stroeykens

Un premier prétendant : un club italien se positionne pour Mario Stroeykens

24/06
1
Un top 3 inquiétant : la Belgique a un très gros problème

Un top 3 inquiétant : la Belgique a un très gros problème

08:00
Deux artistes ensemble ? Hans Vanaken évoque sa connexion avec Kevin De Bruyne

Deux artistes ensemble ? Hans Vanaken évoque sa connexion avec Kevin De Bruyne

07:30
Le Brésil et le Maroc finissent en beauté, de belles affiches en perspective en seizièmes

Le Brésil et le Maroc finissent en beauté, de belles affiches en perspective en seizièmes

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved