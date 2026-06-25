"Trois critères essentiels" : Antoine Sibierski dévoile les coulisses de l'arrivée de Vitor Bruno

Vitor Bruno a officiellement été présenté à la presse par Anderlecht. Kenneth Bornauw et Antoine Sibierski sont fiers de leur coup.

Il y a quelques semaines, c'est Antoine Sibierski qui se tenait pour la première fois dans la salle de presse du Lotto Park, pour sa conférence de presse d'intronisation. Cette après-midi, il accompagnait cette fois Vitor Bruno pour sa première prise de parole en Mauve.

Après avoir laissé son nouvel entraîneur se présenter à la presse belge, le directeur sportif a expliqué son choix, le premier d'envergure à la tête du Sporting. "Nous avions défini trois critères essentiels : la personnalité, le style de coaching et les qualités managériales d’un entraîneur".

L'entraîneur portugais cochait toutes les cases : "Grâce à mon réseau, j’ai pu recueillir les informations nécessaires sur Vitor Bruno. Il est clair qu’il correspond parfaitement à l’ADN de notre club. Nous avons pris le temps de nous rencontrer et avons eu plusieurs longues conversations. J’ai été convaincu par ses qualités humaines. Il correspond parfaitement à ce que je souhaite réaliser avec ce club".

Vitor Bruno adoubé par sa nouvelle direction

Le match entre le CEO Kenneth Bornauw et l'ancien adjoint de Sérgio Conceição a également été immédiat : "Vitor était clairement notre candidat numéro un. À la fin de la saison – il y a à peine quatre semaines – nous avons procédé à une évaluation approfondie de l'équipe technique. Nous avons ensuite entamé un processus rigoureux avec Antoine Sibierski, conscients du peu de temps dont nous disposions. En effet, dans quatre semaines, nous disputerons notre premier tour de qualification européen".



"Cela nous laissait moins de marge de manœuvre que d'autres clubs, mais avec l'arrivée de Vitor Bruno et d'Antoine Sibierski, et le retour de Jean Kindermans, nous sommes désormais pleinement prêts à entamer cette préparation et à construire l'avenir du club", conclut Bornauw, confiant en la capacité d'Anderlecht à retrouver les sommets du football belge.