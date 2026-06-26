Accord conclu : Manchester City va recruter un joueur pour 135 millions d’euros

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Accord conclu : Manchester City va recruter un joueur pour 135 millions d’euros
Photo: © photonews
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Elliot Anderson va quitter Nottingham Forest et rejoindre Manchester City, rapporte l’expert des transferts Fabrizio Romano.

Un accord a été trouvé entre les deux clubs anglais. Le montant du transfert est impressionnant. Estimé à 75 millions d'euros selon Transfermarkt, le milieu de terrain des Reds va rejoindre Manchester City pour 116 millions de livres, soit un peu plus de 134,5 millions d’euros.

Actuellement en train de disputer la Coupe du monde avec l'Angleterre, Elliot Anderson va passer sa visite médicale à New York ce vendredi. Dans ce Mondial, il a d'ailleurs été titulaire lors des deux premiers matchs de sa sélection. L'Angleterre s'est imposée 2-4 contre la Croatie et a ensuite réalisé un partage sur un score nul et vierge (0-0) contre le Ghana. Ce samedi soir, les Anglais affronteront le Panama à 23h00.

Elliot Anderson sort d'une saison réussie sur le plan personnel avec Nottingham Forest. L'international anglais a disputé un total de 50 matchs toutes compétitions confondues et s'est montré décisif à neuf reprises : quatre buts et cinq passes décisives.

Lors de la saison 2025/2026, il a tout simplement pris part à toutes les rencontres de Nottingham Forest en Premier League. Aucune blessure n'a été à signaler.

Une trajectoire folle

En 2022, le joueur de 23 ans évoluait encore à Bristol Rovers. En l'espace de quatre ans, il a connu une trajectoire folle, passant de la quatrième division anglaise (League Two) à la Premier League.

Elliot Anderson a été formé à Newcastle. En juillet 2024, il avait définitivement quitté son club formateur pour 15 millions d'euros en rejoignant Nottingham Forest. La formation anglaise réalise ainsi une plus-value immense sur son transfert. Son contrat avec les Reds courait encore jusqu'au 30 juin 2029.

La saison prochaine, le milieu central pourrait encore entrer dans une nouvelle dimension. Les attentes seront en tout cas grandes du côté de Manchester City, où il espère bien montrer l'étendue de son talent.

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