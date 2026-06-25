"La Belgique aurait mérité un titre" : Laurent Ciman revient sur la génération dorée

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
"La Belgique aurait mérité un titre" : Laurent Ciman revient sur la génération dorée
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Laurent Ciman, qui vit désormais au Canada, suit toujours les peformance des Diables Rouges. Il regrette cependant que le palmares de la Belgique soit toujours vide.

Laurent Ciman a été Diable Rouge entre 2010 et 2018. Il a disputé un total de 20 matchs sous les couleurs noir-jaune-rouge et y a planté un but.

Aujourd'hui, il suit toujours les performances de la Belgique malgré qu'il ne joue plus au football : "Dès que j’en ai la possibilité, j’adore regarder les Diables Rouges. Parce que je suis passé par là et qu’il y a encore, dans l’équipe, des gens avec qui je m’entends super bien. Je ne parle pas forcément de joueurs, mais aussi de l’encadrement, au-delà du staff technique. Au niveau des joueurs, il y a mon ami Axel Witsel qui est là, ainsi que Youri Tielemans que j’aime bien voir, mon bon vieux Romelu et Kevin De Bruyne."

"Puis, j’apprends à connaître et à regarder de jeunes joueurs comme Jeremy Doku. C’est toujours plaisant de le voir jouer. En tant que Belge, c’est important de regarder les Diables. Je suis passé par là, ce sont mes racines," a-t-il ajouté au micro de Sudinfo.

Laurent Ciman est clair : la Belgique aurait mérité un titre avec sa génération dorée

Laurent Ciman faisait partie des 23 Diables Rouges appelés par Marc Wilmots pour disputer la Coupe du monde 2014, mais il n'a finalement pas joué. En 2018, il a été présélectionné par Roberto Martinez en tant que "joker médical" en cas d'indisponibilité de Thomas Vermaelen et Vincent Kompany. Finalement, il a quitté la Russie le 16 juin, ses concurrents au poste de défenseur central étant aptes, et n'a donc pas pris part à l'épopée historique des Diables Rouges en 2018.

Il estime que cette génération dorée aurait mérité un titre : "Et, il ne faut pas avoir peur de le dire : malheureusement, cette génération dont j’ai fait partie et celle juste après au Mondial en Russie auraient mérité un titre. Mais, c’est comme ça, c’est le foot de haut niveau, ça se joue sur de petits détails."

"On n’a pas été au niveau sur ces petits détails et on l’a payé cash. Mais on n’a pas de regret, parce qu’on a bien vécu en tant que groupe, on a bien vécu ces histoires et on s’est toujours donné à 300 % pour le maillot, ainsi que pour le pays," a-t-il conclu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Laurent Ciman

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/06: De Almeida - Coulibaly

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/06: De Almeida - Coulibaly

19:20
Une défense à trois? Un milieu très offensif ? Voici les onze Diables que nous voulons voir à Vancouver

Une défense à trois? Un milieu très offensif ? Voici les onze Diables que nous voulons voir à Vancouver

19:30
L'un des gros coups de l'été : Mons va chercher le meilleur buteur de D1 Amateurs à Virton !

L'un des gros coups de l'été : Mons va chercher le meilleur buteur de D1 Amateurs à Virton !

19:20
Gillet, Lukaku, De Cat, son franc-parler : les premières vérités de Vitor Bruno sur Anderlecht

Gillet, Lukaku, De Cat, son franc-parler : les premières vérités de Vitor Bruno sur Anderlecht

19:00
Officiel : un ancien de Pro League de retour en Belgique pour renforcer la RAAL

Officiel : un ancien de Pro League de retour en Belgique pour renforcer la RAAL

18:20
Officiel : le premier défi à l'étranger de Wouter Vrancken est acté

Officiel : le premier défi à l'étranger de Wouter Vrancken est acté

18:02
1
Le Standard renonce à faire appel après les sanctions liées aux incidents contre Charleroi

Le Standard renonce à faire appel après les sanctions liées aux incidents contre Charleroi

16:48
Mario Stroeykens veut éviter le scénario Verschaeren : son départ d'Anderlecht se précise

Mario Stroeykens veut éviter le scénario Verschaeren : son départ d'Anderlecht se précise

16:30
Guillermo Ochoa entre dans l'histoire de la Coupe du monde

Guillermo Ochoa entre dans l'histoire de la Coupe du monde

16:00
Virton contre-attaque : le transfert de l'un des meilleurs buteurs de D1 FFA vers Dender contesté !

Virton contre-attaque : le transfert de l'un des meilleurs buteurs de D1 FFA vers Dender contesté !

15:30
2
LIVE Coupe du monde 25/6 : Neymar fond en larmes après son retour avec le Brésil

LIVE Coupe du monde 25/6 : Neymar fond en larmes après son retour avec le Brésil

15:10
Dès le premier entraînement : la nouvelle règle de Vítor Bruno qui a fait grimacer Nathan De Cat

Dès le premier entraînement : la nouvelle règle de Vítor Bruno qui a fait grimacer Nathan De Cat

15:00
📷 L’Antwerp rend hommage à la ville avec son nouveau maillot extérieur

📷 L’Antwerp rend hommage à la ville avec son nouveau maillot extérieur

14:30
Un joueur du PSG apporte son soutien à Jérémy Doku : "Il ne faut pas en faire trop"

Un joueur du PSG apporte son soutien à Jérémy Doku : "Il ne faut pas en faire trop"

14:00
Anderlecht a observé une jeune pépite de Serie A : le remplaçant de César Huerta ?

Anderlecht a observé une jeune pépite de Serie A : le remplaçant de César Huerta ?

13:26
OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un club de Liga

OFFICIEL : un jeune talent belge rejoint un club de Liga

13:00
Un transfert à un million : pas encore présenté, Wouter Vrancken va déjà chercher un joueur en Belgique

Un transfert à un million : pas encore présenté, Wouter Vrancken va déjà chercher un joueur en Belgique

12:30
Un scénario inattendu ? Comment la troisième place pourrait être une aubaine pour les Diables Rouges Analyse

Un scénario inattendu ? Comment la troisième place pourrait être une aubaine pour les Diables Rouges

11:30
2
"Une réponse claire à ces grandes gueules" : Hugo Broos sort l'artillerie lourde en conférence de presse

"Une réponse claire à ces grandes gueules" : Hugo Broos sort l'artillerie lourde en conférence de presse

11:00
Le guide des supporters des Diables à Vancouver

Le guide des supporters des Diables à Vancouver

10:00
Officiel : Charleroi boucle sa troisième recrue de l'été !

Officiel : Charleroi boucle sa troisième recrue de l'été !

10:18
Malgré la première d'Nsalambi et but de Wilmots : le RFC Liège freiné pour son premier match amical

Malgré la première d'Nsalambi et but de Wilmots : le RFC Liège freiné pour son premier match amical

09:30
"Cela peut être un inconvénient, mais aussi un avantage" : Anderlecht s'explique sur la surprise Vítor Bruno

"Cela peut être un inconvénient, mais aussi un avantage" : Anderlecht s'explique sur la surprise Vítor Bruno

09:00
Chaos lors du choc wallon : des sanctions jusqu'en 2028 pour les deux camps

Chaos lors du choc wallon : des sanctions jusqu'en 2028 pour les deux camps

08:30
Un top 3 inquiétant : la Belgique a un très gros problème

Un top 3 inquiétant : la Belgique a un très gros problème

08:00
Deux artistes ensemble ? Hans Vanaken évoque sa connexion avec Kevin De Bruyne

Deux artistes ensemble ? Hans Vanaken évoque sa connexion avec Kevin De Bruyne

07:30
Le Brésil et le Maroc finissent en beauté, de belles affiches en perspective en seizièmes

Le Brésil et le Maroc finissent en beauté, de belles affiches en perspective en seizièmes

07:00
L'Afrique du Sud d'Hugo Broos en seizième de finale, une équipe européenne rentre à la maison

L'Afrique du Sud d'Hugo Broos en seizième de finale, une équipe européenne rentre à la maison

06:30
L'étonnante histoire du binational belge qui a joué 35 fois pour la Nouvelle-Zélande

L'étonnante histoire du binational belge qui a joué 35 fois pour la Nouvelle-Zélande

06:00
Manchester City prépare un transfert historique à 150 millions d'euros

Manchester City prépare un transfert historique à 150 millions d'euros

23:30
Le groupe B est fixé : la Suisse première, le Canada qualifié et la Bosnie attend

Le groupe B est fixé : la Suisse première, le Canada qualifié et la Bosnie attend

23:17
La rouge de Ngoy, en partie de la faute de Vanaken ? "Je trouve que ma passe était bonne..."

La rouge de Ngoy, en partie de la faute de Vanaken ? "Je trouve que ma passe était bonne..."

22:30
De retour avec les Diables, où en est Jeremy Doku ? On fait le point

De retour avec les Diables, où en est Jeremy Doku ? On fait le point

21:40
"Si on ne gagne pas, on n'a rien à faire au tour suivant" : Hein Vanhaezebrouck met en garde Rudi Garcia

"Si on ne gagne pas, on n'a rien à faire au tour suivant" : Hein Vanhaezebrouck met en garde Rudi Garcia

22:04
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: De Bruyne - Mertens - Vossen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: De Bruyne - Mertens - Vossen

21:14
Un premier prétendant : un club italien se positionne pour Mario Stroeykens

Un premier prétendant : un club italien se positionne pour Mario Stroeykens

21:43
1

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 3
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 3-1 Quatar Quatar
Suisse Suisse 2-1 Canada Canada
Ecosse Ecosse 0-3 Brésil Brésil
Maroc Maroc 4-2 Haïti Haïti
République tchèque République tchèque 0-3 Mexique Mexique
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Equateur Equateur 22:00 Allemagne Allemagne
Curacao Curacao 22:00 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Japon Japon 26/06 Suède Suède
Tunisie Tunisie 26/06 Pays-Bas Pays-Bas
Turquie Turquie 26/06 Etats-Unis Etats-Unis
Paraguay Paraguay 26/06 Australie Australie
Sénégal Sénégal 26/06 Iraq Iraq
Norvège Norvège 26/06 France France
Uruguay Uruguay 27/06 Espagne Espagne
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 27/06 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Egypte Egypte 27/06 Iran Iran
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 27/06 Belgique Belgique
Croatie Croatie 27/06 Ghana Ghana
Panama Panama 27/06 Angleterre Angleterre
République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 28/06 Ouzbékistan Ouzbékistan
Colombie Colombie 28/06 Portugal Portugal
Algérie Algérie 28/06 Autriche Autriche
Jordanie Jordanie 28/06 Argentine Argentine
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved