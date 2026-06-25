"La Belgique aurait mérité un titre" : Laurent Ciman revient sur la génération dorée

Laurent Ciman, qui vit désormais au Canada, suit toujours les peformance des Diables Rouges. Il regrette cependant que le palmares de la Belgique soit toujours vide.

Laurent Ciman a été Diable Rouge entre 2010 et 2018. Il a disputé un total de 20 matchs sous les couleurs noir-jaune-rouge et y a planté un but.

Aujourd'hui, il suit toujours les performances de la Belgique malgré qu'il ne joue plus au football : "Dès que j’en ai la possibilité, j’adore regarder les Diables Rouges. Parce que je suis passé par là et qu’il y a encore, dans l’équipe, des gens avec qui je m’entends super bien. Je ne parle pas forcément de joueurs, mais aussi de l’encadrement, au-delà du staff technique. Au niveau des joueurs, il y a mon ami Axel Witsel qui est là, ainsi que Youri Tielemans que j’aime bien voir, mon bon vieux Romelu et Kevin De Bruyne."

"Puis, j’apprends à connaître et à regarder de jeunes joueurs comme Jeremy Doku. C’est toujours plaisant de le voir jouer. En tant que Belge, c’est important de regarder les Diables. Je suis passé par là, ce sont mes racines," a-t-il ajouté au micro de Sudinfo.

Laurent Ciman est clair : la Belgique aurait mérité un titre avec sa génération dorée

Laurent Ciman faisait partie des 23 Diables Rouges appelés par Marc Wilmots pour disputer la Coupe du monde 2014, mais il n'a finalement pas joué. En 2018, il a été présélectionné par Roberto Martinez en tant que "joker médical" en cas d'indisponibilité de Thomas Vermaelen et Vincent Kompany. Finalement, il a quitté la Russie le 16 juin, ses concurrents au poste de défenseur central étant aptes, et n'a donc pas pris part à l'épopée historique des Diables Rouges en 2018.

Il estime que cette génération dorée aurait mérité un titre : "Et, il ne faut pas avoir peur de le dire : malheureusement, cette génération dont j’ai fait partie et celle juste après au Mondial en Russie auraient mérité un titre. Mais, c’est comme ça, c’est le foot de haut niveau, ça se joue sur de petits détails."





"On n’a pas été au niveau sur ces petits détails et on l’a payé cash. Mais on n’a pas de regret, parce qu’on a bien vécu en tant que groupe, on a bien vécu ces histoires et on s’est toujours donné à 300 % pour le maillot, ainsi que pour le pays," a-t-il conclu.