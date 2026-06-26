"J'avais besoin d'un coup de pied au derrière pour m'activer" : Amadou Onana se confie sur la santé mentale

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"J'avais besoin d'un coup de pied au derrière pour m'activer" : Amadou Onana se confie sur la santé mentale
Photo: © photonews
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Dans une interview accordée à Onze Mondial, Amadou Onana a évoqué, aux côtés de son préparateur mental Anthony Mette, un sujet parfois trop peu pris au sérieux : la santé mentale.

Amadou Onana l'a bien compris : la santé mentale est primordiale dans la carrière d'un joueur. Il a confié avoir souvent été frustré par le passé : "Il y avait beaucoup de frustration quand je ne jouais pas, ou quand les choses n'allaient pas. Avant, aujourd'hui beaucoup moins parce que j'ai travaillé là-dessus. Mais avant, il me fallait de la concurrence, qu'on me dise que j'étais nul dans un domaine ou qu'on me dise que je ne pouvais pas y arriver."

"Il me fallait un coup de pied au derrière pour que je m'active et que je me mette en mode champion," a-t-il poursuivi. "Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé et qui est beaucoup mieux aujourd'hui."

Le travail crucial d'Anthony Mette

Anthony Mette travaille au mieux avec le joueur afin qu'il se sente mentalement le mieux possible. "Moi, j'anticipe de ce que je sais d'Amadou et de mes connaissances globales du football, des périodes clés où il va être mis en difficulté : quand il y a une surcharge de matchs, qu'il fait froid, qu'il pleut tous les jours, ou encore lorsqu'il y a des changements dans sa vie personnelle ou familiale. Et puis, il y a aussi les fins de saisons."

"Je connais bien les événements et les facteurs qui peuvent amener une forme de fatigue ou de lassitude, pouvant même entraîner une blessure," a-t-il pointé. "Donc, j'anticipe, on le prévoit, on l'anticipe ensemble et, après, j'interviens à sa demande. Lorsqu'il me dit qu'il a besoin d'aide, j'interviens et on travaille ensemble."

L’aspect mental est également crucial pour les Diables Rouges lors de la Coupe du monde 2026. Pour Amadou Onana comme pour ses coéquipiers, la préparation ne se joue donc pas seulement sur le terrain, mais aussi dans la tête.

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