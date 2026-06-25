Virton contre-attaque : le transfert de l'un des meilleurs buteurs de D1 FFA vers Dender contesté !

Scott Crabbé, journaliste football
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Virton contre-attaque : le transfert de l'un des meilleurs buteurs de D1 FFA vers Dender contesté !

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Emmanuel Mballa reste sur la saison de sa vie avec Virton. Mais il n'accompagnera pas l'Excel en D1B, même si le club annonce ne pas vouloir se laisser faire.

Arrivé gratuitement de Saint-Priest il y a un an, Emmanuel Mballa a joué un grand rôle dans le titre de Virton cette saison. Auteur de 15 buts en 20 matchs de D1 FFA, le buteur camerounais s'est montré particulièrement en verve dans la dernière ligne droite de la saison, avec 6 réalisations en 7 matchs de Playoffs. En le voyant arriver lancé sur les centres gaumais, bon nombre de gardiens de la série ont été secoués.

Au-dessus du lot au Stade Yvan Georges du haut de ses 2,02 mètres, le natif de Yaoundé pouvait se réjouir de découvrir la D1B avec Virton, mais le fera finalement avec Dender, qui a annoncé hier dans un communiqué officiel sa venue pour les deux prochaines saisons, avec une troisième en option.

Virton conteste

Problème : Virton a contre-attaqué sous la forme d'un autre communiqué, expliquant que le joueur est toujours sous contrat en Gaume. "Le Royal Excelsior Virton a pris connaissance ce jour, par voie de communication publique, de l’annonce de la signature de son joueur Emmanuel Mballa au sein du club du FCV Dender EH. Le joueur étant toujours lié contractuellement au Royal Excelsior Virton pour la saison 2026-2027".

"Le club prend acte de cette situation et souhaite informer l’ensemble de ses supporters, partenaires et sympathisants que la direction analysera les éléments du dossier et fera valoir l’ensemble de ses droits afin de préserver les intérêts du Royal Excelsior Virton. À ce stade, le club ne formulera aucun autre commentaire sur ce dossier", peut-on lire.

Mais les derniers échos semblent bel et bien en faveur de Dender. Sacha Tavolieri explique que l'option contractuelle évoquée par Virton n'est pas valable et a été contestée et dénoncée par le joueur auprès de la Fédération Belge. Les matchs entre Virton et Dender s'annoncent épicés dans les prochains mois.

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