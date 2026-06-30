L’ancien Anversois Vincent Janssen vers un nouveau défi très surprenant

Officiellement libre de tout contrat ce 30 juin, Vincent Janssen pourrait prendre la direction de Brøndby, au Danemark. L’attaquant néerlandais resterait donc sur le continent européen plutôt que de s’exiler dans l’une des nouvelles mines d’or du football.

Comme une quinzaine d’autres joueurs, Vincent Janssen quitte le Royal Antwerp libre de tout contrat ce 30 juin 2026. L’ancien international néerlandais (22 sélections) s’en va après quatre saisons, un doublé Coupe-championnat, 173 matchs disputés et 64 buts marqués.

En vacances, l’ancien joueur de Feyenoord, de Tottenham, du Fenerbahçe et de Monterrey s’est rendu dans la ville mexicaine la nuit dernière pour assister au seizième de finale perdu par les Oranje aux tirs au but face au Maroc.

Vincent Janssen va désormais pouvoir rentrer en Europe et négocier avec son futur club, qui pourrait se trouver dans la partie haute du continent.

#Mundial2026 | VICENT JANSSEN REGRESÓ A MONTERREY 👀🇳🇱



El ex de #Rayados se dio cita en el Estadio Monterrey para apoyar a su selección, #PaísesBajos.



📹 @daliguerrero_ pic.twitter.com/FmWbTAqvZn — ONCE Diario (@oncediariomx) June 30, 2026

Vincent Janssen en route vers le Danemark ?

En effet, plusieurs médias locaux affirment que Janssen serait en discussions avancées avec le club de Brøndby, quatrième du championnat la saison dernière.





Il s’agirait d’un nouveau défi sportif dans un nouveau championnat pour Vincent Janssen qui, à 32 ans, pourrait s’offrir une fin de carrière dans l’une des nouvelles mines d’or du football, mais qui semble préférer rester sur le Vieux Continent.