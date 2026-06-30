Pourquoi le Club de Bruges veut à tout prix Noah Adedeji-Sternberg

Pourquoi le Club de Bruges veut à tout prix Noah Adedeji-Sternberg
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Noah Adedeji-Sternberg risque d'alimenter la saga des transferts pendant un petit moment. Le Club de Bruges veut absolument attirer l’ailier et est prêt à mettre la main au portefeuille. Genk voit évidemment les choses autrement et fixe un prix encore plus élevé pour sa pépite.

Qu’est-ce qui rend le Belge de 21 ans si intéressant ? Et pourquoi, malgré un potentiel énorme, n’a-t-il pas encore réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au Racing Genk ?

Une explosivité rare

Du côté du Club de Bruges, on voit en Adedeji-Sternberg bien plus qu’un ailier classique. Il possède une accélération sur les premiers mètres exceptionnelle, il est particulièrement explosif et n’hésite pas à provoquer en permanence son adversaire direct. Ce type de profil est devenu rare aujourd’hui.

À cela s’ajoute sa capacité à évoluer sur les deux flancs, mais aussi dans l’axe, derrière l’attaquant. Son profil colle parfaitement au football de transition intense qui a fait le succès du Club ces dernières années. Techniquement, il est largement au-dessus de la moyenne.

Très jeune, il a aussi suivi un parcours étonnant. Passé par les centres de formation de l'Antwerp, Mouscron, Rot-Weiß Oberhausen et le Borussia Mönchengladbach, il a fini par atterrir à Genk. Il s’est d’abord distingué avec le Jong Genk, avant de forcer assez rapidement son passage dans le noyau A.

Pourquoi il n’est pas devenu un titulaire fixe

Pourtant, la vraie explosion n’est pas encore arrivée. Cela tient moins à son talent qu’aux circonstances. À Genk, il a dû composer avec une forte concurrence offensive et a souvent été utilisé comme joker de luxe. Grâce à sa vitesse et à sa qualité de dribble, il pouvait faire mal à des défenses fatiguées lors de la dernière demi-heure, ce qui en faisait régulièrement un vrai 'gamechanger'.

Il a également connu une blessure musculaire gênante, qui a cassé son rythme pendant plusieurs mois. Pour un jeune joueur de couloir, cette continuité est justement essentielle afin de poursuivre sa progression. Ses statistiques ne paraissent donc peut-être pas spectaculaires (un but, deux assists toutes compétitions confondues), mais en interne, c’est surtout son potentiel et ses qualités spécifiques qui retiennent l’attention.

Un plafond bien plus élevé

C’est précisément pour cela que le Club de Bruges continue d’y croire. Au Jan Breydel, on est convaincu qu’Adedeji-Sternberg est encore loin d’avoir atteint son plafond. Son accélération, sa capacité à faire la différence individuellement, son imprévisibilité et son audace sont des qualités qui s’enseignent très difficilement. La finition, les bons choix et l’intelligence tactique viennent souvent avec l’expérience, la confiance et du temps de jeu.

De plus, il correspond parfaitement au modèle de recrutement du Club de Bruges : attirer de jeunes joueurs, les faire progresser et les revendre quelques années plus tard pour un multiple du prix d’achat.

Genk en est bien conscient aussi. Voilà pourquoi les Limbourgeois ne veulent pas céder leur talent à un concurrent direct et restent, pour l’instant, inflexibles. Selon certaines sources, ils réclameraient une somme de transfert jamais vue entre clubs belges. Un montant que l’on imagine mal les Blauw-Zwart poser sur la table.

Reste à voir si le Club de Bruges insistera davantage dans les prochaines semaines. Une chose est sûre : Adedeji-Sternberg vaut bien plus que ce que laissent croire les statistiques de la saison passée. C’est justement pour cela que les Brugeois sont persuadés qu’il peut devenir l’un des grands animateurs de la Jupiler Pro League.

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