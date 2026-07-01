"Il va faire moche, c'est parfait" : les conditions ont bien changé à Seattle

C'est décidément un marronnier, voire un running gag : après que le thème avant le premier match ait été la chaleur, voilà qu'on parle désormais de la météo franchement "belge" qui plane à Seattle.

Bien sûr, par "belge", on parle de ce qui se passe habituellement en Belgique, et pas des températures caniculaires qui ont accablé nos compatriotes restés au pays ces dernières semaines. Comprenez qu'en ce moment à Seattle, il fait bien moche.

Une quinzaine de degrés (60 degrés fahrenheit, comme ils disent ici - et même après 3 semaines sur place, on ne sait toujours pas faire le calcul), des nuages, une bruine occasionnelle : Rudi Garcia est... aux anges.

Une pelouse arrosée, parfait pour les Diables Rouges

Lundi lors de sa table ronde avec la presse, le sélectionneur avait déjà exprimé son soulagement quant à la météo dans des termes très clairs : "Il va faire moche, c'est parfait", lançait-il avec un grand sourire. On s'en rappelle : les conditions climatiques avaient rendu Belgique-Egypte pénible. "Maintenant, on peut en parler : jouer à midi dans un tel cagnard, ce n'était pas évident. Le gazon était très haut et très sec, même juste après l'arrosage".

En conférence de presse, il est encore revenu sur l'état de la pelouse du Lumen Field, qui devrait être meilleur. "Je n'ai pas encore été inspecter la pelouse, mais nous n'aurons déjà pas la même température. Ils annoncent un temps couvert et pas très chaud, et ça, c'est la meilleure nouvelle pour les joueurs et pour le jeu", se réjouit Rudi Garcia.

Lire aussi… Il ne l'aime toujours pas : Stéphane Pauwels "taille" encore Romelu Lukaku›

"C'est difficile de proposer un jeu fluide avec une pelouse très sèche. Ce sera donc bien meilleur que contre l'Egypte", estime-t-il. "S'il pouvait même pleuvoir pour arroser un peu la pelouse, ce serait parfait, mais on ne contrôle pas encore ça (sourire). On jouera dans les conditions qui seront les nôtres demain".