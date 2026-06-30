Verra-t-on le meilleur Romelu Lukaku durant cette Coupe du Monde ? Rudi Garcia répond clairement

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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Verra-t-on le meilleur Romelu Lukaku durant cette Coupe du Monde ? Rudi Garcia répond clairement
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Romelu Lukaku a été décisif à deux reprises durant cette Coupe du Monde. Mais est-il pour autant prêt à commencer le 16e de finale face au Sénégal ? Rudi Garcia a été clair.

Interrogé au sujet de la forme de Romelu Lukaku, Rudi Garcia a été très clair ce lundi. "Romelu va mieux", entame-t-il, avant de lancer un message : "Mais il ne sera jamais à 100% durant cette Coupe du Monde". Des propos qui peuvent surprendre, mais que le sélectionneur assume totalement.

"On dit que le temps d'absence des terrains équivaut au temps nécessaire pour revenir à 100%. Un joueur qui s'est fait les croisés et a été absent 6 mois aura besoin de 6 mois pour être à 100%", détaille Garcia. "Mais il y a des joueurs qui, même à 80%, sont exceptionnels, et Romelu en fait partie". 

Que le meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge démarre sur le banc était donc prévu. "C'était logique qu'il démarre sur le banc... mais contre l'Iran, je n'ai pas eu le choix", ajoute Garcia. "Charles De Ketelaere était absent et j'avais besoin d'un vrai attaquant de surface contre une équipe qui allait rester bas". Mais Rudi Garcia n'a pas été convaincu par la prestation de Lukaku face à l'Iran.

Rudi Garcia défend Lukaku bec et ongles 

"On a vu la difficulté pour lui de débuter face à des défenseurs qui sont à 100% alors que lui est à 70%", reconnaît le sélectionneur. "Mais par contre, quand il rentre en fin de match et que les défenseurs sont à 70%, là, il fait la différence et marque des buts. Pourvu que ça dure. Je suis presque plus heureux que lui quand ça arrive", plaisante Garcia. 

Lire aussi… "Même moi, je ne demande pas" : Jordan Lukaku fait une confidence surprenante sur Romelu

Le sélectionneur a tenu à défendre son meilleur buteur, bec et ongles. "J'espère que tout le monde ici se rend compte de la chance qu'on a d'avoir un joueur pareil dans cette équipe. Quand j'ai été le voir à Naples, j'ai été très clair avec lui : il pouvait potentiellement être titulaire face à l'Egypte... ou ne pas être repris pour le Mondial".

Finalement, Rudi Garcia s'est rendu à l'évidence. "Vous en voyez d'autres, des Romelu Lukaku sélectionnables pour la Belgique, vous ? Moi pas", sourit-il. "Il fallait l'emmener. Et jusqu'ici, ce qu'il fait, c'est très bien. J'espère qu'on ira loin et qu'il continuera à nous aider comme il le fait pour l'instant". 

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