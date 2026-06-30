Un ancien Diable et un ancien président d'Anderlecht vont-ils prendre le pouvoir à l'Antwerp ?

L'Antwerp reste sur une saison difficile et la cure d'austérité devrait se poursuivre encore cette saison, étant donné les difficultés financières recontrées par l'actuel propriétaire Paul Gheysens. Mais HLN et Sporza annoncent qu'un changement de régime pourrait se produire au Bosuil.

On pourrait presque parler de "Bosuil de pauvreté", tant l'Antwerp, champion de Belgique 2022-23, a resserré progressivement la ceinture financièrement depuis trois saisons. Et le nouvel exercice devrait encore s'accompagner d'une cure d'austérité, étant donné que l'actuel propriétaire, Paul Gheysens, connaît quelques tracas financiers avec son entreprise Ghelamco et qu'il a accumulé les prêts pour subvenir aux besoins de son club.

Déclassement depuis le titre de 2023

Après l'ivresse de ce fol après-midi du 4 juin 2023 (qui finira même en triplé historique avec la Coupe et la Supercoupe) et cette volée victorieuse légendaire de Toby Alderweireld, le matricule 1 a connu un déclassement permanent.

Troisième de la phase classique l'année suivant son titre, il s'est écroulé lors des Play-offs 1, ne terminant que 6e et bon dernier. L'exercice d'après, c'était un peu mieux avec une 5e place tant en phase classique qu'en Champions play-offs. Mais lors de la saison écoulée, les Anversois n'ont terminé que 10e et à la 5e place des "Europe Play-offs".

Tout au long de cette période, ils ont surtout cherché à se séparer de gros contrats (comme Alderweireld notamment), tout en vendant un maximum de talents - et pas toujours bien-, comme notamment Senne Lammens à Manchester United, pour 21 millions d'euros, William Pacho pour 13,5 millions à Francfort, Mahmadou Doumbia pour 16 millions à Al-Ittihad ou Arthur Vermeeren pour 20 millions à l'Atlético Madrid.

Sans compter des éléments vendus pour une faible somme ou partis gratuitement comme Jean Butez, qui a filé à Côme que pour 2 millions, ou Zeno Van den Bosch, parti libre cet été à l'Union Berlin.





Gheysens doit rembourser un prêt important

Dernier symbole de ce déclassement, le départ de Vincent Janssen, l'attaquant néerlandais qui avait été la première recrue clinquante de Paul Gheysens en vue de ramener l'Antwerp sur le trône du football belge.

Paul Gheysens est aujourd'hui sous pression. D'ici minuit, il doit rembourser un prêt estimé entre 7,5 et 10 millions d'euros. S'il n'y parvient pas, un fonds d'investissement risque de prendre le contrôle du matricule 1 ou le propriétaire devra vendre le club.

Un duo "de choc" pour prendre le pouvoir ?

Un groupe d'investisseurs est d'ailleurs sur le coup. Et il n'est pas poussé par des inconnus puisqu'il emmené par Wouter Vandenhaute, l'ancien président d'Anderlecht et Toby Alderweireld, ancien "Diable rouge" et surtout le capitaine de l'Antwerp qui avait offert le titre de champion en 2023.

Wouter Vandenhaute a été président d'Anderlecht pendant cinq ans, jusqu'à ce que, sous la pression des supporters, il vende ses actions l'année dernière. L'ancien producteur de télévision et organisateur de courses cyclistes deviendrait l'actionnaire majoritaire de l'Antwerp. Une poignée de supporters fortunés du matricule 1 soutiendraient Wouter Vandenhaute en tant qu'actionnaires minoritaires.

L'ancien président d'Anderlecht a cependant retenu les erreurs du passé puisqu'il ne prendrait pas le fauteuil de président au Bosuil. Si le consortium prenait le pouvoir, il confierait cette mission à Jacques Vandermeiren, qui est un des co-investisseurs. Ancien directeur du port d'Anvers, l'homme siège déjà au conseil d'administration.

Autant dire que l'été s'annonce chaud du côté de Deurne.