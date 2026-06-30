Ivan Leko offre une nouvelle chance à trois joueurs qui ne se sont pas imposés au Club de Bruges

Pour la reprise, Ivan Leko est privé de nombreux titulaires partis avec leur sélection. L'entraîneur croate en profite pour faire confiance aux jeunes, et pour relancer des joueurs qui n'ont pas encore montré toute la plénitude de leurs qualités au Jan Breydel.

Comme tous les clubs de D1A, le Club de Bruges a commencé sa préparation pour la saison prochaine, avec les traditionnels tests physiques en fin de semaine dernière et le premier entraînement sur le terrain ce lundi.

Les Blauw & Zwart sont néanmoins un peu plus bousculés que les autres, puisque Brandon Mechele, Joaquin Seys et Hans Vanaken sont toujours à la Coupe du monde avec les Diables Rouges et que Carlos Forbs et Raphael Onyedika ne sont pas encore rentrés après leurs obligations internationales.

Pour compléter son noyau, Ivan Leko fait notamment confiance à l'académie du Club de Bruges et à Tian Nai Koren, qui vient de prolonger son contrat et qui intègre pour de bon le noyau A.

Ivan Leko relance Ludovit Reis, Bjorn Meijer et Félix Lemaréchal

Mais ce n'est pas tout : selon nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, l'entraîneur croate relance également trois joueurs sur lesquels il ne comptait plus beaucoup, à cause de blessures ou de mauvaises performances : Ludovit Reis, Félix Lemaréchal et Bjorn Meijer.



Trois joueurs qui ont, au total, coûté 18,5 millions d'euros au Club de Bruges, en indemnités de transfert uniquement, et qui sont loin d'avoir le rendement attendu. Peut-être cette saison sera-t-elle la leur ? Ivan Leko l'espère, à un mois de la Supercoupe de Belgique contre l'Union Saint-Gilloise.